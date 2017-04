LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN CONDENA LA IMPUTACIÓN A 'EL MUNDO' POR 'FOOTBALL LEAKS'

Etiquetas

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) consideró hoy que la imputación del director y tres periodistas de 'El Mundo' por "publicar datos veraces y de interés público" sobre el 'caso Football Leaks' "es una barbaridad” que vulnera el derecho fundamental a la información".Para la abobada de PDLI Isabel Elbal, "si la información es veraz o se han realizado todos los esfuerzos para contrastar la noticia, en un principio no hay límites a la información. Cuando la información versa sobre un personaje público, el derecho a la intimidad cede ante el interés informativo”.En cuanto al posible delito de revelación de secretos, el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, explicaque la clave se encuentra en lo que establece el artículo 197.3 del Código Penal, que contempla penas de uno a tres años a quien “con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento” difunda o revele “datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”.Sin embargo, a juicio de Sánchez Almeida, en este caso tal delito no sería de aplicación, puesto que “el medio de comunicación no tiene por qué haber conocido el origen ilícito de la información. En ese caso, al tratarse de hechos veraces y relevantes, está facultado a publicarlos sin revelar sus fuentes”.Por tanto, “si no hay pruebas fehacientes de que el periódico conoce la procedencia irregular de los documentos, la criminalización del medio y la prohibición de publicar es directamente censura”, apunta Sánchez Almeida.Además, recuerda que “en este tipo de delitos no existe el secreto profesional entre abogados o notarios y sus clientes, y cualquiera de ellos podría ser el origen de la filtración, por lo que es muy difícil acreditar lo que exige el artículo 197.3”.Por su parte, el jurista Joan Barata, experto internacional en libertad de información, sostiene que "en nuestro sistema jurídico la libre difusión de información y el acceso a la misma por parte de los ciudadanos tiene que ser la regla, y las restricciones, la excepción, en casos estrictamente tasados. En una democracia el acceso a informaciones de interés público tiene un valor prioritario frente a cualquier otra consideración". "Es evidente que las informaciones del llamado caso 'Football Leaks' entran dentro de este supuesto, más si tenemos en cuenta que medios nacionales y extranjeros se han hecho eco ya de las mismas y existe un debate social sobre los hechos desvelados”, añade Barata.A juicio de la PDLI, se trata de una imputación sin base legal y que, por tanto, resulta alarmante al atentar contra un pilar de cualquier estado democrático, como es la libertad de información.Esta imputación, para la plataforma, vuelve a poner de manifiesto un asunto sobre el que viene insistiendo: "la necesidad de proteger a las filtraciones, tanto a los informantes como a los medios que las difundan, como una parte inseparable del derecho a la información, igual que ya ocurre en otros países".