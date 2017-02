CATALÁ NIEGA QUE ACOTAR LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN HAYA FAVORECIDO AL PRESIDENTE DE MURCIA

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó hoy que la reforma para acortar los plazos de instrucción de causas penales, que entró en vigor el año pasado, haya favorecido al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, en el llamado ‘caso Pasarela’.Catalá se refirió a este asunto en el Pleno del Senado, donde el senador socialista Joan Comorera le preguntó “si el Gobierno va a derogar los plazos de instrucción introducidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.Comorera destacó el hecho de la fijación de plazos para las causas penales -seis meses para las causas normales, ampliables a 18 meses para las causas complejas- ha beneficiado “curiosamente” al presidente de Murcia en una causa referida a cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. El senador socialista se refería así al hecho de que un juez acordara el pasado 23 de enero el sobreseimiento provisional del ‘caso Pasarela’, al no haberse realizado en seis meses ninguna diligencia y sin que el fiscal pidiese convertir la causa en compleja. En estas actuaciones se investigaba si el presidente de Murcia cometió irregularidades cuando, en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras, fraccionó unos contratos para la adjudicación de unas pasarelas a un arquitecto.“NO HAY IMPUNIDAD”A este respecto, Catalá dijo que en este procedimiento “ni hay archivo ni sobreseimiento ni hay impunidad”, ya que lo que sucede es que el juez no ha convertido en compleja la causa, aunque las partes pueden recurrir esta decisión. Al mismo tiempo, el ministro anunció que el Gobierno no quiere terminar con los tiempos para investigar las causas penales, puesto que es una medida que “agiliza la Justicia, acorta los plazos de la instrucción y da garantías al ciudadano”.Sin embargo, Comorera pidió acabar con los plazos, ya que “lo único que consiguen es fomentar la impunidad o que los procesos lleguen a juicio sin investigaciones sin acabar”. Además, defendió que con investigaciones de seis meses “sólo se pueden instruir los casos de los robagallinas”, en referencia a que pueden quedar impunes los acusados de corrupción.