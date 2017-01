PODEMOS CONSIDERA QUE EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO, PSOE Y C'S TAPA EL “FRAUDE” DE LAS CLÁUSULAS SUELO

Etiquetas

Podemos considera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos es “un parche al fraude” de las cláusulas suelo que no aborda la cuestión de fondo ni garantiza los derechos de los afectados, por lo que desde la formación morada reclaman la “restitución plena, directa y automática” de las cantidades cobradas.El partido ve este acuerdo “insuficiente”, dado que “no supondrá la devolución íntegra de las cantidades con las que se ha beneficiado abusivamente la banca desde 2009”. También asegura que el acuerdo no elimina las cláusulas suelo “de los contratos de préstamo hipotecario, cláusulas que deben considerarse abusivas por ley y, por tanto, nulas”. “Además, sólo se devolverán si han violado el principio de transparencia”.“Parece que el acuerdo podría abrir la puerta a que los propios bancos propongan medidas alternativas de devolución -como la amortización parcial del capital de los préstamos- con un mayor riesgo para las personas afectadas. Tampoco prevé ningún mecanismo de sanción para las entidades de crédito que obstaculicen el procedimiento o se opongan a la devolución de los importes cobrados indebidamente, ni impulsa medidas encaminadas a la devolución, a las personas afectadas, de los importes pagados indebidamente por la formalización de las hipotecas abusivas: gastos de registro, notarías y tributos, cobros indebidos según sentencias judiciales”, manifiesta Podemos.Asimismo, lamenta que el PSOE acepte la lógica impuesta por el ministro de Economía, Luis De Guindos, quien afirmó que el Ejecutivo no puede meterse en una negociación entre particulares, “aun cuando se trata de un grave problema social que es, además, consecuencia directa de una política de protección de los intereses de la banca realizada en los últimos años por los gobiernos tanto del PP como del PSOE”. Por último, señala que el objeto de este acuerdo es reducir el impacto económico de la devolución de los cobros indebidos en los balances de los bancos.