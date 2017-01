UNIDOS PODEMOS PIDE QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS AUDITE CÓMO SE GESTIONA EL DINERO PARA LA DEPENDENCIA

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una iniciativa para que el Congreso de los Diputados se dirija al Tribunal de Cuentas con el fin de que audite cómo el Gobierno y las autonomías gestionan el dinero destinado a la dependencia.El texto, en el que se exige la elaboración de esta auditoría sobre el gasto público que realmente se realiza desde las distintas administraciones para atender a las personas amparadas por la denominada Ley de Dependencia, especifica que la misma “deberá, en particular, analizar las medidas de gestión y control adoptadas por las administraciones públicas para la aplicación de dicha ley en la concesión de ayudas a las personas dependientes”.Unidos Podemos ha presentado esta iniciativa tras conocer que “una mayoría del Tribunal de Cuentas decidió no fiscalizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia, al menos en 2017 y 2018”.En este sentido, denunció que “después de que el Tribunal de Cuentas haya publicado su programa de fiscalización, se ha podido comprobar que se ha dejado fuera de ello el dinero que destinan tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas a la dependencia”.Por su parte, Sempere manifestó que “resulta escandaloso que ni la ciudadanía en general ni las formaciones políticas podamos tener información de primera mano de la manera en que se gastan importantes cantidades de dinero público destinado a un sector tan vulnerable como el de las personas dependientes porque así lo han decidido los consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PP.Asimismo, señaló que “con la iniciativa puesta en marcha queremos que no haya ninguna zona de sombra desde ningún organismo para poder cumplir así con la labor de control de la gestión de las cuentas públicas que tenemos encomendada por la ciudadanía”.