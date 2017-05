MADRID. PODEMOS CONFÍA EN LA UCO Y DICE QUE "NO ES CIERTO QUE EL JUEZ VELASCO HAYA DESCARTADO LA IMPUTACIÓN DE CIFUENTES"

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden obtenerse llamando a los teléfonos 915450110 o 667154701). La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, comenta en una entrevista concedida a Servimedia la comparecencia de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, en la comisión sobre corrupción prevista para el 2 de junio, para explicar su participación en el contrato supuestamente irregular entre el empresario Arturo Fernández y la Cámara regional para gestionar el servicio de cafetería, y asegura que confía en el trabajo de la UCO, que hizo un informe al respecto, así como que no está descartada la imputación de la mandataria popular.“Tengo mucha confianza en que una unidad especializada en investigar la corrupción como la UCO ha hecho un informe en el que lejos de suceder lo que dice Cifuentes de que hay descripciones jurídicas poco fundamentadas o poco ajustadas a derecho, hace descripciones objetivas de los hechos”, manifestó.Agregó que “la Guardia Civil cuando trabaja investiga, y hace seguimientos con autorización judicial y escuchas telefónicas, va recabando pruebas".“En eso tenemos que confiar en un Estado de Derecho”, consideró Ruiz-Huerta, quien explicó que en el informe de la UCO “se dice que Cifuentes presidió al mismo tiempo el Comité de Expertos y la Mesa de Contratación”."La Ley de contratos del servicio público prohíbe que sea juez y parte”, dijo, y destacó que Cifuentes, en esa época, también formaba parte del Comité Electoral del PP, “en un periodo en que, según parece, estuvo financiado ilegalmente”.INDICIOS DE IRREGULARIDADESAdemás, añadió, en esa misma época “Arturo Fernández estaba dando dinero de manera irregular a Fundescam, fundación ligada al PP de Madrid, y a su vez obtuvo ese contrato de la cafetería”. A su juicio, “hay indicios que apuntan a que se han cometido irregularidades”.Por otro lado, Ruiz-Huerta comentó que “no es cierto que el juez Velasco haya descartado la imputación de Cifuentes, porque los jueces se pronuncian a través de escritos judiciales, autos o providencias, que es como se comunican los jueces en un sumario”. Tras asegurar que “ese documento judicial no existe”, explicó que Cifuentes “por ahora no ha sido imputada pero puede deberse a diversas razones”.Insistió en que “no hay descartes a través de un documento judicial que diga que no vaya a ser imputada” y acusó a Cifuentes de tener una “actitud arrogante de desprecio a la oposición y de descalificación del trabajo de la oposición”.