BANCO POPULAR ANALIZARÁ “CASO A CASO” LAS DEVOLUCIONES DE LAS CLÁUSULAS SUELO

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, anunció hoy que la compañía no tiene intención de llevar a cabo una devolución masiva de las cantidades cobradas indebidamente a sus clientes por las cláusulas suelo y que optará por analizar “caso a caso”.Ron, que compareció hoy en su última rueda de prensa como presidente del banco, reconoció que “vamos a cumplir con el real decreto” del Gobierno, “como no puede ser de otra manera”.“Vamos a analizar caso a caso”, apuntó el presidente del banco, para quien la interpretación de las decisiones judiciales y la defensa del consumidor “puede poner en riesgo la seguridad jurídica”.Asimismo, incidió en que el Popular devolverá el dinero “a quien le corresponda”, porque se analizará caso a caso y habrá procedimientos “que devolveremos y otras veces no porque entendemos que son perfectamente aplicables”.En caso de que no se alcance un acuerdo en la negociación privada entre el banco y el cliente, “entraremos en la reclamación judicial”, añadió.