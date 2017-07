PP-A pide una "solución" para los opositores excluidos por "error" en la matrícula 'on line' y Gaya niega "incidencias"

Etiquetas

El PP-A ha pedido a la Consejería de Educación una "solución" para los aspirantes excluidos de las oposiciones de Educación Primaria y para profesores de música y artes escénicas por, señala, un "error" en la matrícula 'on line', mientras que la consejera del ramo, Sonia Gaya, asegura que la herramienta informática de presentación electrónica "cumple todos los requisitos tecnológicos y no ha habido incidencias de carácter técnico", por lo que la solución "tiene muros normativos y no podemos hacer nada".