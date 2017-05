El PP-A vuelve a recusar al juez excargo de la Junta en la causa política de la formación

Etiquetas

El PP-A ha vuelto a recusar al juez Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014, esta vez por haber sido asignado para decidir sobre el recurso contra el archivo de la causa 'política' del caso de los cursos de formación que presentó el Partido Popular.

En rueda de prensa, el vicesecretario de Organización y Formación del PP-A, Toni Martín, ha considerado que el hecho de que Izquierdo haya sido alto cargo del Gobierno andaluz durante esos años sitúa al magistrado "en una situación de subordinación y dependencia", más cuando la Junta, como ha incidido, está personado en la causa. Para el PP-A esto hace "más grave" esté al frente de este recurso.

Esta es la segunda ocasión en la que el PP-A ha recusado a Pedro Izquierdo, ya que hizo lo propio por motivos similares cuando fue designado como ponente del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.

"No creemos en las casualidades", ha apuntado Martín parafraseando a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien días atrás señaló que no creía en las casualidades al considerar que "canta demasiado" que cada vez que el PP está "con el agua al cuello se saca el caso de los ERE". Y así, el popular ha sostenido que "podría parecer que está intentando que en Andalucía todos los juicios que tienen que ver con corrupción, con el PSOE-A y con la Junta, pasen por la decisión de un único juez".

En este sentido, el vicesecretario de Organización y Formación del PP-A, tras recordar que fue nombrado "alto cargo de especial confianza" en el gobierno del que formaban parte todos los imputados en el caso ERE, ha explicado que Pedro Izquierdo "ha tomado decisiones importantes en siete causas antes de que se supiera su relación con los gobiernos a los que ha pertenecido".

Concretamente, ha relatado que el juez "ha sido ponente o ha formado parte de las salas que ha resuelto varios recursos de apelación planteado contra resoluciones en diligencias como la formación, el entramado de empresas de Rafael Velasco, de José María Pérez, de Antonio Ojeda, de la Faffe, el caso Formades o el caso de los avales".

Y además, ha abundado, también ha sido designado como ponente "para que decida sobre diligencias previas relacionadas de nuevo con los casos de formación y de los avales", casos en los que no ha descartado que el PP-A vuelva a recusar al magistrado por los mismos motivos.

Martín ha descartado que las designaciones de este juez sean "casualidad", cuando ha reclamado que sea la Justicia la que determine si Izquierdo está capacitado para tomar decisiones sobre estas causas que afectan a gobiernos de los que formó parte".

"No debería juzgar estas cuestiones ni tomar decisiones sobre gobiernos de los que ha formado parte porque en el derecho una persona no puede ser juez si ha tenido una relación directa de una de las partes", ha resaltado el dirigente del PP-A antes de advertir que "si Izquierdo no ha tenido relación directa con la Junta, que venga Dios y lo vea".

RECHAZA "LECCIONES DE HONESTIDAD" DE DÍAZ

Entretanto, ha criticado la actitud "obstruccionista" del PSOE-A y de la Junta en todos los casos judiciales que le afectan y ha rechazado así "las presiones, las idas y venidas de documentación, los expedientes que nunca entrega o los desplantes" en estas causas, todo, a juicio del PP-A, "para ocultar la verdad y para que los responsables no paguen por ello".

Frente a esta postura de los socialistas, Martín ha defendido que el PP-A continúa trabajando "para llegar al fondo de estos asuntos y para que los responsables respondan ante la Justicia y paguen". Como ha señalado, "para desliar la madeja liada por el PSOE-A".

Y así, el dirigente del PP-A ha rechazado que Susana Díaz "use la lucha contra la corrupción en su carrera en las primarias del PSOE" y que "hable como si nunca hubiera roto un plato o como si su partido no tuviera nada que ver con casos de corrupción". Tras señalar que precisamente Díaz "heredó la Junta como consecuencia de casos de corrupción", Martín ha censurado que la presidenta haya sido "incapaz de ver el fraude de la formación ni de gestionar estas políticas".

Ha señalado que la decisión de Susana Díaz de "paralizar la formación ha provocado la pérdida de 600 millones de euros" y ha tildado de "desvergüenza política" que el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, "culpe al PP cuando fue decisión de la presidenta paralizar la formación".

"No estamos dispuestos a escuchar lecciones de honestidad política de Susana Díaz", ha subrayado el vicesecretario de Organización y Formación del PP-A quien ha insistido en que ella "no puede opinar como si estuviera inmaculada o como si hubiera tenido una actitud de colaborar que no ha tenido" y cuando además, ha recalcado, "huye por toda España de Andalucía para no hablar de lo que le afecta a la Comunidad".