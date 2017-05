PP en la Asamblea acusa a Cs de "oportunismo" y resalta que el Gobierno de Cifuentes es "intolerante con la corrupción"

Etiquetas

La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Ciudadanos de "oportunismo" y ha dicho que "cuando uno tiene un compromiso y se insulta a la persona con la que se compromete se insulta a sí mismo", al tiempo que ha afirmado que el Gobierno de Cifuentes es "intolerante con la corrupción".

Además, ha señalado este miércoles que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, dio ayer explicaciones "a todo el mundo" con una rueda de prensa que se retransmitió en tiempo real a través de las redes sociales y que va a seguir haciéndolo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Díaz Ayuso ha respondido así a la oposición, que ha pedido a Cifuentes que dé explicaciones en la comisión de investigación de la Asamblea y a los madrileños, al tiempo que ha afirmado que la presidenta regional "da explicaciones siempre, no hace falta que nadie se lo pida".

Tras aseverar que Cifuentes "siempre da la cara y siempre habla", ha manifestado que su "opinión personal" es que la presidenta comparecerá ante la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea para explicar las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea a Arturo Fernández cuestionadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en las que intervino.

A este respecto, ha señalado que Arturo Fernández "era un empresario que contrataba con todos los partidos" y tanto con el Congreso como con el Senado, entre otras instituciones, al tiempo que ha destacado que los órganos implicados en esa decisión, en los cuales participaban técnicos y representantes de todos los grupos parlamentarios, tomaban las decisiones por unanimidad.

Tras afirmar que "nadie de este grupo parlamentario y muchísimo menos la presidenta Cifuentes pone en tela de juicio la actividad de la Guardia Civil, uno de los cuerpos más valorados por todos los ciudadanos", ha apuntado que el informe de la UCO en cuestión "es erróneo", ya que "es un informe lleno de valoraciones jurídicas, que está mezclando hecho y fechas".

"Ella dejó Fundescam en el año 2008, estas contrataciones fueron en el 2009 y en el 2011, se estaba investigando en ese momento la supuesta irregularidad de una campaña del 2007", ha indicado Díaz Ayuso, para resaltar que "las fechas ni siquiera coinciden".

A su juicio, es la oposición la que pone "en tela de juicio las decisiones judiciales", ya que "es el propio juez el que ha dicho que aquí no hay absolutamente nada y que este tema de la cafetería es menor".

Tras denunciar filtraciones, ha dicho que "en un estado democrático la Justicia tiene que actuar como jueces, la Guardia Civil como Guardia Civil, los políticos solo como políticos y no como jueces, los jueces no pueden hacer de políticos, los periodistas no pueden hacer tampoco de jueces a su vez, ni un interesado o los que sean dentro de un cuerpo como la Guardia Civil, uno de los más prestigiosos de este país, pueden actuar tampoco de esta manera".