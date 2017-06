El PP prepara una reforma del Código Penal con nuevas penas por conducción temeraria para proteger a ciclistas

Etiquetas

El PP tiene previsto registrar en los próximos días en el Congreso una iniciativa con la que persigue reformar el Código Penal, incluyendo nuevas penas para el delito de conducción imprudente y temeraria, con el objetivo de aumentar la protección de ciclistas y peatones.

Así lo ha explicado el portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, en rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara.

Hernando ha recordado el "repunte" de siniestros, sobretodo, con ciclistas implicados, que se ha producido en las últimas semanas en las carreteras españolas y ha señalado que la reforma de Código Penal que quiere impulsar al PP es una medida "muy demandada" por sectores que trabajan en materia de seguridad vial.

REFORMA DE LA OMISIÓN DE SOCORRO

De momento, sólo ha avanzado que propondrán "una fórmula nueva de protección y condena de personas que actúan de forma imprudente y temeraria" en la carretera y comportamiento que, en algunos casos, tiene como consecuencia la muerte de miembros de los colectivos más vulnerables.

Una de principales demandas por los actores implicados es la de revisar en el Código Penal el concepto de omisión de socorro, a la que se comprometió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el año pasado y que aún no se ha llevado a cabo. Actualmente, si hay fallecimiento y no hay omisión de socorro, no es delito, ya que, según sentenció el Tribunal Supremo, "no se puede socorrer a un fallecido".