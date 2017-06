PP admite que las cifras a las que asciende el gasto de la Comunidad en asesorías jurídicas son "muy abultadas"

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que las cifras a las que asciende el gasto de la Comunidad de Madrid en asesorías jurídicas externas correspondiente a los últimos ocho años son "muy abultadas".

Ossorio se ha pronunciado en este sentido respecto a la información adelantada por Telemadrid sobre una respuesta del Gobierno a una petición del Grupo Socialista donde se detalla que el gasto de la Comunidad en los últimos ocho años en asesorías jurídicas externas asciende a 22 millones de euros.

El portavoz del PP ha explicado que no siempre es posible que los servicios jurídicos de la Comunidad absorban todos los asuntos, por un lado, porque están especializados en la administración pública y el sector público y hay otros sectores "muy específicos", y por otro lado, porque en estos momentos los servicios jurídicos de la Comunidad tienen 68.000 asuntos en sus manos.

"Por tanto, nunca se puede descartar que por motivos de urgencia, que por motivos de especialización, tengas que acudir a una contratación de un servicio jurídico externo. Ahora, eso no es lo mejor y por eso el actual gobierno de Cristina Cifuentes está potenciando que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid firmen convenios con todas las empresas públicas, con todos los entes de la administración institucional".

En este sentido, ha explicado que si una empresa pública de la Comunidad no tiene un convenio con los servicios jurídicos, al no estar cubierta tenía que acudir o bien al personal de la empresa o bien a contrataciones externas. "Dicho lo cual, por motivos de especialización y por motivos de volumen de materias y de urgencia no se puede descartar que pueda haber alguna contratación, pero esas cifras parece que son muy abultadas", ha zanjado.

GASTOS EN PUBLICIDAD

Por otro lado, en cuanto a los gastos de publicidad institucional del Gobierno regional entre 2010 y 2015 remitidos por el Gobierno regional a Podemos, avanzados por 'eldiario.es', Ossorio ha asegurado que "el Gobierno de Cristina Cifuentes está respetando la ley de publicidad y comunicación institucional del año 2005 a rajatabla" y "está siendo muy austera en todos los gastos de publicidad, gastos que son necesarios porque hay que comunicar a los ciudadanos los servicios públicos que se le prestan".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que lo que pone de manifiesto el gasto en asesorías jurídicas externas es que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están "infradotados" y que "la Comunidad de Madrid ha gestionado mal determinados asuntos y por eso tiene que recurrir a asesorías externas".

Asimismo, ha subrayado que los servicios jurídicos de la Comunidad debe defender a la propia Comunidad, "no a la presidenta, no a los consejeros, sino a los madrileños".

En cuanto a la publicidad institucional, ha recordado que su Grupo Parlamentario ha registrado una proposición de ley que supondría "un antes y un después para clarificar cómo se distribuye".

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha dicho que no están en contra de recurrir a asesorías jurídicas externas "en casos muy puntuales", pero ha dicho que la cantidad a la que asciende este gasto "tiene que ver con un cierto hábito".

"Solo podemos hacer dos juicios, pensar que hay menos personas de las que hacen falta o preguntarnos por qué hacen falta tantas personas", ha señalado, para agregar que cualquiera "pone en duda la gestión que se ha realizado".

Gabilondo ha acusado a la Comunidad de Madrid de "no cuidar suficientemente los caudales públicos", cuanto menos, si no "despilfarrar", al tiempo que ha cuestionado los procesos de contratación. Asimismo, ha destacado que el Canal de Isabel II se ha gastado 10,5 millones de estos 22 millones.

Tras apostar por abordar los problemas que se plantean con los recursos propios de la Comunidad, ha abogado por hacer un esfuerzo para evitar la judicialización de tantos asuntos. Finalmente, ha calificado de "llamativo" que se gaste "tanto dinero público" en asesorías externas, para manifestar su confianza en que los servicios jurídicos de la Comunidad estén ocupados en "asuntos públicos".

En cuanto a la publicidad institucional, ha recordado que él mismo ha planteado una pregunta a la presidenta de la Comunidad sobre esta cuestión, al tiempo que ha manifestado que están "preocupados" al respecto. Gabilondo ha apostado por un informe trimestral para hacer seguimiento.

Por su parte, el diputado de Podemos Jacinto Morano ha destacado que 22 millones de euros es el triple de lo que costaría adecuar las retribuciones del turno de oficio de la Comunidad de Madrid a la media estatal.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno regional utilice el sector público para defender sus intereses, al utilizar los servicios jurídicos de la Comunidad para sus propios asuntos, y favorecer los intereses privados, derivando a despachos privados situaciones vinculadas a la actividad pública.