La diputada del PP Josefa Aguado dimitirá si es imputada "para no poner en riesgo" al Gobierno de Cifuentes

Etiquetas

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha asegurado este jueves tener "tranquilidad en su conciencia" y ha señalado que dimitirá si es imputada por la trama Gürtel porque no quiere "poner en riesgo en ningún caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Tres días después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, viese indicios de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, Aguado ha explicado que está a la espera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Estoy esperando al Tribunal Superior de Justicia porque a mí la verdad es que las notificaciones me han llegado a través de la prensa", ha declarado este jueves la exjefa de Deportes de Arganda.

Asimismo, Aguado ha pedido que los periodistas respeten su presunción de inocencia. "A mí no se me ha condenado y estoy convencida de que yo no voy a tener nada que ver", ha dicho.

En relación a una hipotética imputación, la diputada del PP en la Asamblea ha manifestado que "ningún portavoz" debe dudar de que si en algún momento es imputada, presentará su dimisión. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid y de Cristina Cifuentes no lo voy a poner en riesgo jamás", ha sentenciado.

"Espérense a ver qué pasa, porque la tranquilidad que tengo en mi conciencia es que es así, no entiendo cómo pueden decir que después de 35 años que llevo en este partido vaya yo a poner en riesgo en ningún caso el Gobierno", ha comentado Aguado en relación a las peticiones de dimisión por parte de la oposición, ante las que afirma sentirse "indignada".

En cuanto a la trama corrupta instruida por el juez De la Mata, ha mantenido que no tiene nada que ver. "Si no tenía ningún poder allí; si me limitaba a firmar aquello que se hacía, nada más. A mí no se me ha empoderado en ningún momento, no he tenido ninguna responsabilidad", ha expuesto Aguado.

Finalmente, la diputada popular ha manifestado sentirse respaldada y apoyada por su partido porque la conocen y, "después de estos 35 años", ha afirmado, "saben" que no es "ninguna sinvergüenza".