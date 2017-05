PP, "satisfecho" tras ser apartado el juez exalto cargo de Junta del juicio a Chaves y Griñán: "Impera el sentido común"

Etiquetas

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha mostrado la "satisfacción" de su partido después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya admitido la recusación que presentó contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado como ponente del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, donde este jueves se celebra la sesión plenaria, López ha destacado que "ha imperado el sentido común" porque "no era lógico" que quien fuera alto cargo de los gobiernos de Chaves y Griñán juzgara ahora lo que han hecho ambos. "Es blanco y en botella", ha apostillado.

"Los tentáculos de la Junta no pueden llegar a todos sitios y la Justicia ha puesto sentido común", ha afirmado la dirigente 'popular', quien ha dicho esperar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no salga otra vez en contra de la Justicia, diciendo barbaridades porque la resolución no le venga bien a ella, a su partido o a sus padrinos".

Y es que, según ha indicado, "ya la hemos visto en más de una ocasión, con ese desparpajo, descalificando a la Justicia". Seguidamente, ha querido dejar claro que el PP-A siempre ha "perseguido" la corrupción y ha intentado que "no ocurran estos hechos".

"Lo vamos a seguir haciendo, frente a un PSOE-A y una Junta que, como todos hemos visto, han puesto obstáculos, zancadillas y han dilatado los tiempos para que no se supiera la verdad", ha señalado López, para quien está muy claro "dónde está cada uno, los que defendemos a los andaluces y los que intentan amparar la corrupción".

Preguntado sobre el hecho de que su partido también haya pedido la recusación de este mismo juez en relación al caso de las ayudas a la formación, la número dos del PP-A ha dicho que la Audiencia se pronunciará al respecto y que su partido respetará la decisión, "diga lo que diga, como hacemos siempre".