El PP espera que la "voluntad" del PSOE para el pacto educativo no cambie con Pedro Sánchez: "No sería responsable"

La portavoz de Educación del PP en el Congreso de los Diputados, Sandra Moneo, se ha mostrado confiada en que las "voluntad" mostrada hasta ahora por el PSOE para alcanzar el Pacto Social y Político por la Educación no cambie con la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del partido y ha advertido de que "no sería responsable".

"Confío en que las cosas (con Pedro Sánchez) no cambien. Creo que no sería responsable ni acertado que una cuestión tan importante pudiera cambiar de ritmo cuando se ha demostrado que existe voluntad de acuerdo", ha afirmado este lunes la diputada 'popular' en los 'Diálogos de la Educación', de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA).

Moneo espera que con el líder de los socialistas los trabajos de la Comisión para el Pacto educativo "continúen con la normalidad, el buen tono y compromiso de trabajo, diálogo y acuerdo que ha habido hasta el momento" y ha explicado que la relación entre los diputados es "magnífica". "Sobre las relaciones personales fluidas se construyen grandes acuerdos", ha aseverado.

Para la portavoz 'popular', el acuerdo bastaría entre PP, PSOE y Ciudadanos porque fueron los tres partidos que consensuaron la creación de la Subcomisión parlamentaria para el pacto, aunque ha admitido que "lo deseable" sería que se unieran otras fuerzas parlamentarias. Asimismo, ha señalado que el PSOE, aunque sólo fuera por una "cuestión práctica", le conviene sumarse al pacto porque gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, que son las que gestionan el sistema educativo.

"Nosotros no tenemos 'plan B'. No nos vamos a bajar del pacto y del acuerdo y nuestro eje es el artículo 27 de la Constitución Española", ha afirmado, para añadir que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son "intocables" para el PP y ha insistido en avanzar sobre los "grandes consensos" constitucionales de cara al pacto educativo. "Nos jugamos mucho: la formación de las futuras generaciones, la riqueza del país, el modelo de sociedad... Hay que tener altura de miras", ha apostillado.

Moneo ha tenido que responder a numerosas cuestiones de los asistentes a este encuentro informativo sobre la educación concertada, la diferenciada, la asignatura de Religión o la situación generada en la Comunidad Valenciana por el polémico 'decreto plurilingüe", suspendido de forma cautelar la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

EL DECRETO VALENCIANO Y LOS LIBROS DE TEXTO

Sobre este último asunto, ha acusado el Ejecutivo valenciano del PSOE y Compromís de generar el "caos" con un texto normativo que supone un "atropello absoluto" del artículo 27 de la Constitución. Asimismo, ha pedido al Gobierno valenciano, tras este suspenso judicial, "que dé tranquilidad a las familias y diga cómo va a organizar el inicio del curso que viene". "El PP no va a permanecer de brazos cruzados ante una situación tan insostenible", ha advertido.

Preguntada por las denuncias de los editores de texto de presiones de ejecutivos autonómicos sobre los contenidos de los materiales curriculares y el informe de un sindicato de profesores de Cataluña en el que mostraba ejemplos de libros con errores históricos intencionados, Moneo ha anunciado que el PP está a la espera del informe urgente de la Alta Inspección.

No obstante, ha subrayado que la ley actual da un margen "muy pequeño" de actuación a este organismo sobre los contenidos de los libros de texto y que el PP va a presentar una proposición en el Congreso para revisar, dentro del marco del pacto educativo, las competencias de la Alta Inspección educativa.

EDUCACIÓN DIFERENCIADA Y RELIGIÓN

Moneo ha celebrado la reciente sentencia del Tribunal Supremo en contra de la decisión de la Junta de Andalucía de retirar el concierto a varios centros de educación diferenciada porque este modelo educativo responde a una demanda de las familias que hay que atender, amparadas por el artículo 27 de la Constitución. "Nos alegramos de que el Supremo haya fallado a favor y lo que esperamos es que sienten los principios para que esto no se produzca", ha añadido.

Esta diputada es consciente de que existen diferencias sobre la financiación pública de los colegios de educación diferenciada con el PSOE porque ha votado iniciativas parlamentarias para acabar con estos conciertos. No obstante, ha pedido a los socialistas que echen la vista atrás porque fue el ex presidente del Gobierno Felipe González el que autorizó la subvención a este tipo de centros: "El modelo de conciertos ha funcionado y no ha pasado nada".

Respecto a la asignatura de Religión, la portavoz de Educación 'popular' ha afirmado que la legislación establece que sea de oferta obligatoria pero de elección voluntaria para las familias y ha advertido que sólo una compareciente ha planteado su eliminación del sistema educativo en los seis meses que lleva de andadura la Subcomisión para el pacto.

Si bien ha indicado que tal y como está planteada esta materia responde al artículo 27.3 de la Carta Magna --los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones-- y a los Acuerdos Iglesia-Estado, este asunto se tiene que abordar con las familias.