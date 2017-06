El PP avisa a Rivera que "muchos españoles no entienden" que pacte con Podemos en la comisión sobre la presunta 'caja B'

Etiquetas

Maillo asegura que el PP no recurre para que no haya una comisión de investigación sino para que "haya normas"

El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido este jueves al partido de Albert Rivera que "muchos españoles no entienden" que haya pactado ya con Podemos las "conclusiones" de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular. Tras recalcar que el PP no se puede quedar "quieto" ante esa alianza de PSOE, Podemos y Cs, ha señalado que recurrirán por la vía parlamentaria y judicial pero no para que no haya comisión sino para que "haya normas".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maillo ha afirmado que no se puede crear una comisión de investigación en la Cámara Baja con "el único objetivo de hacer daño al PP", ya que, según ha resaltado, lo que se persigue es convertirla en una "causa general" contra su partido por "rédito electoral". "Estoy seguro que Ciudadanos tampoco lo aceptaría", ha exclamado.

En este sentido, ha subrayado que es "la primera vez en la historia de las comisiones de investigación" donde no hay "normas" y se puede investigar "todo y a todo el mundo, por todas las causas y en cualquier tiempo". "Podemos remontarnos al 77 y a los Reyes Católicos no, porque no existíamos", ha ironizado, para advertir a PSOE, Podemos y Cs que no se pueden "aliar" para "hacer cosas ilegales".

RECHAZA UN "UN JUICIO PARALELO"

Tras recordar que hay sentencias de los tribunales y resoluciones del Consejo de Estado que señalan que las comisiones de investigación tienen que ceñirse a hechos concretos, el responsable de Organización del PP ha acusado a los partidos de la oposición de ponerse de acuerdo para que no haya "límites".

"Cuando no se ponen normas, cuando no se ponen límites y todo vale, ante lo que estamos es ante una causa general y un juicio paralelo, donde el pacto de los tres que perdieron las elecciones lleva implícita la sentencia y una condena", ha manifestado, para añadir que PSOE, Podemos y Cs ya tienen "redactadas las conclusiones".

Tras asegurar que el PP no puede "quedarse quieto ante esa actitud", ha explicado que en primer lugar presentarán un recurso ante la Mesa del Congreso pidiendo amparo para que se haga un informe jurídico con el objetivo de limitar temporal y materialmente la comisión de investigación. Después, ha admitido que no descartan pedir amparo al Tribunal Constitucional.

UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "CON NORMAS"

El dirigente del PP ha cargado duramente contra la actitud de Ciudadanos y ha confesado que su partido "no entiende" la posición que está defendiendo en esta comisión de investigación. "No entendemos algunas posiciones, como la de Cs pactando con Podemos. No lo entendemos y creo que muchos españoles tampoco lo entienden", ha resaltado.

Eso sí, ha rechazado que su partido esté "cabreado" y ha explicado que lo que quieren es que la comisión de investigación tenga un "límite temporal" porque ha sido siempre así en la veintena de comisiones de investigación que han funcionado en el Parlamento. "Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a investigar", ha aseverado, para dejar claro que su partido va a participar en las sesiones parlamentarias.

"No recurrimos para que no haya comisión sino para que haya normas. Me parece elemental que haya normas en una comisión, con un limite temporal y saber qué se va a investigar", ha asegurado, para insistir en que no quieren hacer un recurso para "parar nada". Según ha reiterado, lo que quieren es que se investigue a todos "en las mismas condiciones y dentro de la ley".

Por eso, ha dicho que el PP promoverá que se investigue la financiación de los demás partidos en la comisión creada en el Senado, incluida la relación de Podemos con Venezuela, el PSOE con los ERE o las cuentas de Ciudadanos y sus grupos municipales. Eso sí, ha dicho que su grupo no lo hace para "buscar culpables" porque "eso lo determinan los tribunales" sino para que "no vuelva a suceder en el futuro", "mejorar y establecer recomendaciones".