PP exige el cese de Sánchez Mato y Mayer tras ser citados por el juez en aplicación del código ético de Ahora Madrid

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido este martes el cese del delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato y la de Igualdad, Celia Mayer, tras ser citados a declarar en calidad de querellados por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario en el caso del Open de Tenis de Madrid y ha pedido que "apliquen su propio código ético".

En declaraciones a los medios tras su visita al distrito de Chamberí donde ha recorrido la calle Galileo, Almeida ha mostrado el código ético de Ahora Madrid el cual "pide el cese o renuncia inmediata en caso de ser imputados por un delito de prevaricación o malversación de caudales públicos".

"Sánchez mato que pidió el cese inmediato de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por la denuncia de la Fiscalía por un delito societario relacionado con Mercamadrid, supongo que tendrá la coherencia de pedirse a sí mismo la renuncia inmediata por estar imputado por tres delitos", ha apostillado el portavoz popular, que ha acusado a Sánchez Mato de ser un "presunto tridelincuente".

Almeida ha explicado que el juzgado también ha pedido la hoja de antecedentes penales de los delegados la que, a su juicio, "puede ser muy curiosa verla".

Por ello, el portavoz ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "aquella que vino a garantizar y restaurar la honestidad pública" que "aplique lo mismo que le pidieron a Dancausa".

De igual modo, Almeida ha asegurado que en el próximo Pleno municipal pedirán la dimisión de los concejales, pero según ha señalado "sospechan que como ellos son un ejemplo de coherencia en política inmediatamente van a presentar su renuncia a la alcaldesa".

"No podríamos entenderlo de otra manera después de los dos años de lecciones de superioridad moral que nos están dando", ha espetado Almeida, que espera que en el caso de que "no presenten su cese porque tuvieran un descuido u olvido sea la alcaldesa tan garante de la honestidad en el ámbito público, la que proceda a pedir y exigir su cese". "No tenemos ninguna duda de que así será", ha zanjado al respecto.