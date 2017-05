El PP considera que Puigdemont es "alérgico al debate y al diálogo"

Etiquetas

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es "alérgico al debate democrático y al diálogo", después de su conferencia el lunes en Madrid.

En rueda de prensa este martes, ha criticado al PDeCAT porque cree que "van al Congreso a cobrar y presentar enmiendas a los presupuestos, pero se niegan a ir a debatir" sobre el referéndum.

Fernández ha calificado el referéndum como una trampa, ya que cree que es una "coartada" para respaldar la decisión del Govern de proclamar la independencia, como, a su juicio, demuestra la ley de 'desconexión' que están elaborando.

Ha afirmado que el diálogo que ofrece el Govern es una "imposición", porque critica que quieran debatir sobre la fecha del referéndum, pero no del resto de cuestiones.

También ha echado en cara que Puigdemont tilde de antidemócrata a quien no está a favor del referéndum, ha sostenido que "antidemócrata es quien, desde un pensamiento totalitario, niega a los que no creen en el referéndum", y ha defendido que la legislación de la mayoría de los países europeos no permite un referéndum independentista.

El popular ha definido como "cinismo político" que Puigdemont hiciera referencia al retorno del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, ya que cree que eso unió a los catalanes y españoles, al revés de lo que busca hacer el Govern, según él.

Además, ha considerado que la conferencia demostró que la figura del presidente de la Generalitat ha sufrido una "profunda devaluación política y no está a la altura" de lo que se merece Catalunya.

Preguntado por el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del recurso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Fernández ha mostrado su respeto para las decisiones judiciales y ha sostenido que la desestimación "era previsible, ya que no tenía demasiado sentido".