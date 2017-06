El PP no ve noticia en las declaraciones de Cascos o Arenas porque el instructor ya negó los "sobresueldos"

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha señalado este martes que no ve "cual es la noticia" del desfile de exdirigentes del PP, entre ellos varios exministros, que declaran estos días como testigos en el 'caso Gürtel' porque, según ha destacado, el juez Pablo Ruz, ya dijo en su instrucción que "no había sobresueldos".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Hernando ha respondido así al ser preguntado por la citación ante la Audiencia Nacional de Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos o Javier Arenas, quienes han rechazado haber recibido los pagos anotados por el extesorero Luis Bárcenas.

El dirigente 'popular' ha remarcado que su partido "colabora" con la justicia, que es lo que tiene que hacer, y que lo único que esperan ahora es que haya una sentencia "y ya está". "Todo lo demás es interpretativo", ha apostillado.

Es más, Hernando ha llegado a decir que no ve "noticia" en lo declarado por los ex dirigentes del PP, porque es lo mismo que en su día dejó claro el juez Ruz, esto es, que en su partido "no hubo sobresueldos ni pagos de ese tipo".