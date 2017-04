PP rechaza desplazar las secciones penales del TSJA y pide "respeto" a lo recogido en el Estatuto de Autonomía

Etiquetas

El PP de Granada ha afirmado este jueves que "no hay justificación" para desplazar las nuevas secciones de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a otras provincias y ha pedido respeto a lo establecido en el Estatuto de Autonomía para que "no se merme el papel de la ciudad como capital judicial de Andalucía".

El diputado nacional del PP Carlos Rojas ha señalado que esta decisión supondría "un menosprecio" hacia Granada y ha "suscrito totalmente" el voto particular del presidente del TSJA; Lorenzo del Río, afirmando que "las nuevas secciones de lo penal tienen su sitio en Granada".

Rojas ha pedido en este sentido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "respete lo establecido en el Estatuto de Autonomía y que escuche el criterio del presidente del alto tribunal andaluz, con el cual "concuerdan los profesionales del sector en la ciudad y las principales instituciones".

Por su parte, el portavoz de justicia del PP-A en el Parlamento andaluz, Juan Ramón Ferreira, ha dicho no ver "lógico" proponer la dispersión de las secciones "alegando razones geográficas o territoriales" cuando "con los actuales medios telemáticos y dado que, en su gran mayoría las apelaciones no tendrán vista, esos argumentos no tienen solidez". Asimismo, ha defendido que "un ámbito como lo Penal requiere de una unificación de criterios y doctrina".

"Granada no exige nada que no le pertenezca, sino que además defendemos que la sección de lo Penal permanezca en la sede del TSJA por la eficiencia que se pretende en un servicio público como la Justicia", ha agregado.