El PP dice que el informe de la Junta concluye que Conejo cometió "una falta grave" sobre su piscina

Carmona critica la "doble vara moral y política" del PSOE, "que exige para los demás lo que no hace consigo mismo"

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha señalado este lunes que el informe que han realizado los servicios de Inspección de la Junta concluye que la piscina del secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, "era legalizable dos años después", pero cometió una "infracción grave" al construir este equipamiento en su chalé de Rincón de la Victoria (Málaga) "sin proyecto ni licencia".

Según ha afirmado Carmona, dicho informe reconoce formalmente que el también portavoz socialista en la Diputación de Málaga cometió "una infracción urbanística y administrativa grave" al construir dicha piscina "pese a no contar con la preceptiva licencia municipal". Así, ha explicado que este informe está solicitado por le juzgado que le investiga por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Al tiempo, el portavoz 'popular' "no pone en entredicho la actuación del Ayuntamiento", gobernado en su momento por el PP, "pero sí la del político socialista".

"De momento, y más allá de lo que termine estimando el juzgado en este caso, la Junta ya se ha pronunciado sobre la manera de actuar de Francisco Conejo, y afirma sin lugar a dudas que no cumplió la ley", ha afirmado Carmona.

Según el portavoz de los 'populares' malagueños, "cuando desde el PP le acusábamos de tener una conducta cuando menos reprochable para un representante público, se nos decía que hacíamos una lectura partidista del caso". "Pero ahora es la propia Junta, poco sospechosa de ir contra los intereses socialistas, la que nos da la razón".

Al respecto, Carmona se ha preguntado "qué excusa seguirá poniendo el PSOE para no reprobar y exigir responsabilidades a Conejo por este asunto".

Por último, ha criticado que Conejo no dimita por "la doble vara moral y política que siempre aplica el PSOE, que exige para los demás lo que no hace consigo mismo". Así, Carmona ha exigido a los responsables socialistas que "se pronuncien" sobre cuál va a ser el futuro político de Conejo, "que no es que esté bajo sospecha, es que según los servicios de inspección de la Junta no hay duda de su culpabilidad".