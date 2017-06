El PP dice que la oposición solo busca hacerle "daño" con la comisión sobre la caja b y agotará las vías para defenderse

Etiquetas

Maillo denuncia que hay un "popurrí total" y añade que el PP no va a participar en "ninguna ceremonia de la confusión"

El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este martes que el PSOE, Ciudadanos y Podemos solo buscan hacerle "daño" por razones "estrictamente electorales" convirtiendo la comisión de investigación del Congreso sobre las cuentas del PP en una "inquisición". Por eso, ha reiterado que utilizarán todas las vías parlamentarias y judiciales para defenderse.

En una rueda de prensa en el Congreso, Maillo ha recalcado que si este jueves no se aprueba el informe jurídico que han solicitado para acotar los límites de esa comisión, acudirán "a las instancias parlamentarias y judiciales que sea necesarias para defender la legalidad" porque, en su opinión, se están "atropellando los derechos del conjunto de los ciudadanos" con unas conclusiones que "ya están hechas".

El dirigente del PP ha insistido en que no se puede hacer una comisión de investigación "genérica" sino que hay que fijar un ámbito temporal. Igualmente, ha recalcado que debe limitarse el "ámbito geográfico y territorial" porque "no se puede investigar a otra administración pública" como el caso de Madrid. "Imagínese que sucedería si hubiera conclusiones diferentes en dos comisiones distintas", ha exclamado.

En este sentido, ha asegurado que el PP no quiere que no se investigue sino que se determine "con claridad" cuál será su ámbito de actuación para "garantizar el éxito" de la comisión. Además, ha recordado que a los comparecientes se les debe decir a qué vienen en concreto. "Es un popurrí total y una auténtica arbitrariedad", ha denunciado.

"TIENEN LAS CONCLUSIONES YA REDACTADAS"

Maillo se ha quejado de que PSOE, Podemos y Cs hayan acudido a la reunión de la mesa y portavoces de la comisión de investigación con un acuerdo "cerrado de casa" y que muestra, a su juicio, su voluntad de "dilatar" al máximo los trabajos para buscar un rédito electoral y hacer "daño" al PP. "Intentan por todos los medios hacer daño al PP por razones estrictamente de voto. Tienen las conclusiones redactadas", ha manifestado.

El coordinador general del PP ha abundado en la idea de que PSOE, Podemos y C's persiguen "sacar provecho político utilizando las instituciones para conseguir un voto más y dañar al PP". "Con eso estamos ante una clara desviación de poder", ha aseverado.

Por eso, ha dicho que el PP no va a participar "en ninguna ceremonia de la confusión" ni en "una causa general contra el PP". Al ser preguntado entonces si se platean no asistir a la comisión de investigación, Maillo ha señalado que "ahora mismo" no tienen tomada "ninguna decisión al respecto".

PROMOVERÁN LA INVESTIGACIÓN DEL SENADO

Ante esta actitud de la oposición, Maillo ha garantizado que el Grupo Popular promoverá en la comisión de investigación sobre financiación constituida este mismo martes en el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- que se estudie la vinculación del PSOE con los ERE, de Podemos con Venezuela y la financiación de Ciudadanos en La Rioja o Murcia. Se trata, ha dicho, de "cosas absolutamente razonables que los ciudadanos tienen derecho a saber".

Ante la posibilidad de que el extesorero del PP Luis Bárcenas se niegue a declarar en el Congreso alegando su derecho de defensa porque está siendo ya juzgada por el tribunal del 'caso Gürtel', Maillo ha admitido que conforme a la ley una persona que está inmersa en un procedimiento judicial "no puede declarar contra sí mismo". Por eso, ha dicho que "tiene obligación" de acudir a la Cámara Baja pero no de declarar.

Preguntado cómo quedan las relaciones entre PP y Cs tras alinearse el partido naranja con PSOE y Podemos para activar ya esta comisión de investigación, Maillo ha asegurado que su partido va a seguir trabajando porque lo que les "interesa" es el "interés de los ciudadanos". "Es evidente que ésta es una muy mala señal porque se trata de hacer una causa general contra el PP", ha apostillado.