El PP reivindica que la justicia del siglo XXI "no puede permitirse una sede del XIX" en Torrox

Navarro anuncia que llevarán al Parlamento andaluz una iniciativa urbanística y otra judicial para nuevos juzgados en el municipio

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Patricia Navarro ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía que "la justicia del siglo XXI no puede permitirse una sede que data de mediados del XIX en Torrox", reprochando al Gobierno andaluz que "lo que era provisional hace 25 años, cuando se cedió el edificio municipal, no puede ser definitivo en 2017, ya que si entonces no cumplía las condiciones óptimas, mucho menos lo hace ahora".

Así lo ha expuesto Navarro junto al alcalde de Torrox, Óscar Medina, durante una visita para comprobar el estado de las dependencias judiciales tras reunirse con trabajadores del sector y representantes sindicales y del Colegio de Abogados y Procuradores de Málaga.

Al respecto, ha criticado que "el Gobierno andaluz intenta parchear sin abordar de frente el problema de esta sede que es cabecera de este partido judicial y presta servicio a más de 60.000 vecinos de la comarca".

En este sentido, ha señalado que "la situación del edificio ha empeorado, ya que la instalación de un ascensor no sólo no resuelve el problema de accesibilidad que presenta el exterior del inmueble por su ubicación, sino que durante las obras se ha podido romper parte de un muro de contención, con el riesgo que esto podría suponer, mientras que no acaba con los problemas de espacio, humedades y de deterioro de la propia sede judicial", ha expuesto.

Al respecto, ha destacado que "desde el grupo popular vamos a mantener nuestra iniciativa latente y viva en el Parlamento andaluz", apuntando que este viernes "hemos acordado que en las próximas semanas llevaremos de nuevo este tema a la Cámara baja en dos vertientes, una urbanística y otra judicial", ha anunciado.

De este modo, ha proseguido, "promoveremos acciones para que se agilicen los trámites que tiene pendientes la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para desbloquear la situación de los terrenos que se han puesto a disposición de la Junta por parte del Ayuntamiento para la construcción de los nuevos juzgados, al tiempo que volveremos a llevar a la Comisión de Justicia el impulso y actualización del proyecto, para que se pueda acometer dicha obra", ha puntualizado.

La parlamentaria 'popular' ha recordado entonces que "fue la falta de apoyo del PSOE lo que ha frenado la creación de la nueva sede judicial, al votar en contra de la última iniciativa parlamentaria presentada por el grupo popular para instar a la Administración andaluza a su construcción", ha subrayado.

Asimismo, ha reprochado al consejero de Justicia, Emilio de Llera, que "se limite a quitar importancia a la situación de estos juzgados", recalcando que "la situación de deterioro que presenta el edificio y la afección que ésta provoca a los trabajadores, funcionarios, profesionales de la justicia y usuarios en Torrox es, sin duda, de las más graves que se presentan en Andalucía".

Por su parte, el alcalde, Óscar Medina, ha indicado que "lo único que hemos recibido de la Junta, administración competente en materia, es la inacción durante años y ahora una pequeña partida cerrada que lo único que demuestra es que al Gobierno andaluz no le importan las personas, sino que sólo pretende cubrir expediente porque no le queda más remedio tras años de protestas de los propios funcionarios".

Por ello, ha señalado la urgencia de "trasladar los juzgados de la Casa de la Hoya a una ubicación provisional mientras que la Junta inicia los trámites definitivos para, después de 25 años, construir la nueva sede judicial, ya que dispone de los terrenos para hacerlo", ha insistido.