El PP respeta la sentencia de Mercasevilla y señala que siguen adelante otras dos causas por la empresa

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha mostrado su respeto a la Justicia ante la absolución de los diez acusados por las supuestas irregularidades indagadas en el concurso promovido en 2005 por la sociedad mixta Mercasevilla, encabezada por el Ayuntamiento hispalense, para enajenar unos terrenos. No obstante, señala que "el caso Mercasevilla no está cerrado, ya que aún no hay sentencia ni por la causa del delito societario ni por los ERE, que aún se están investigando, gracias a la denuncia realizada en su día por el PP".