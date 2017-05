El PPCV irá a juicio el 22 de junio por la demanda que presentó Bayo de vulneración de derechos en el Congreso

Etiquetas

El Juzgado de Instrucción número 11 de València ha fijado para el jueves 22 de junio la celebración del juicio oral entre la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, y el exdirigente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo por la demanda que presentó él por vulneración de derechos, al constatar "anomalías" en el funcionamiento del XIV Congreso Autonómico que revalidó a la 'popular' --única candidata después de que Bayo se retirara días antes como aspirante--.

Así lo estableció la jueza este pasado viernes en la vista previa en la que participaron los abogados de las dos partes. El juicio oral se celebrará finalmente dentro de un mes y acudirá como testigo el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, según ha confirmado a Europa Press el propio Bayo.

El tribunal también ha acordado diez días de plazo para que el PPCV facilite la documentación relacionada con el cónclave que ha solicitado el exdirigente de NNGG, como las actas de escrutinio o el censo de afiliados, a los que, según él, no tuvo acceso durante la campaña.

Desde el PPCV han manifestado su "tranquilidad" ante este proceso, que han señalado que es el habitual en cualquier tipo de demanda civil. Además, han avanzado que al juicio irán dos testigos por parte del partido.

DENUNCIA QUE NO JUGÓ EN IGUALDAD DE CONDICIONES

El juzgado ha aceptado ahora parte de las alegaciones presentadas por Bayo después de que en marzo rechazara la demanda que solicitó, en forma de medida cautelar, para que se paralizara la votación del XIV Congreso Regional del PPCV. Bayo ha explicado que el tribunal no lo aceptó "porque el PP presentó el contrato de alquiler del Palacio de Congresos de unos 130.000 euros" para la celebración del cónclave.

Dos meses después, ha detallado que la jueza "admitió a trámite la ampliación de la demanda por la convocatoria de la junta directiva regional ni en tiempo ni en plazo", así como por "la convocatoria del Congreso no de acuerdo a los estatutos y una serie de anomalías que hacen que no jugase en las mismas condiciones que Isabel (Bonig)".

Entre ellas, Bayo ha destacado que no pudo hace campaña como tal porque el PPCV no le permitió entrar a la sede ni hubo "una sola mención al candidato alternativo" en su página web, a diferencia del resto de formaciones 'populares' regionales. Además, ha asegurado que los afiliados no recibieron una carta con su candidatura.

Para el exdirigente de NNGG, éste fue en definitiva "un Congreso a la medida de Isabel por los que forman parte del aparato del partido". "Y ahí están los resultados: votaron menos de 10.000 afiliados del total del 150.000. Si con eso nos conformamos...", ha lamentado, en lo que ve "juego sucio" por parte del PPCV.

Como ejemplo, José Luis Bayo ha apuntado que el abogado que representó a Bonig en la cita previa de este pasado viernes fuera Jorge Carbó, secretario del Comité Organizador del Congreso (COC), algo que ve "un poco surrealista" porque entiende que "lo pagará el partido".

"GÉNOVA SOLO TIENE UNA POSIBILIDAD"

Por todo ello, el exaspirante a presidir el PPCV ha advertido que, si el juzgado le da la razón dentro de un mes, "'Genova' solo tiene una posibilidad: montar una gestora en la Comunitat, disolver el Comité y nombrar un nuevo congreso".