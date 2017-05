El PRC dice que Cantabria deber replantearse su postura con el Estado porque "somos generosos pero no tontos del todo"

Etiquetas

Los regionalistas están "absolutamente decepcionados" con los diputados de Cantabria en Madrid

El vicepresidente del PRC, Rafael de la Sierra, ha abogado hoy porque Cantabria debe replantearse su postura en relación con el Estado porque "somos generosos y solidarios pero no tontos del todo".

De la Sierra ha reivindicado que la comunidad autónoma debe demostrar "firmeza" para salvar una situación "absolutamente discriminatoria" que, en su opinión, ha llevado a que, por ejemplo, los 44 millones de euros correspondientes a dos anualidades que el Estado debe a Cantabria por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla no se paguen y se hayan destinado a "garantizar otros temas donde el Gobierno quiere conseguir apoyos".

"Somos capaces de entender el interés común y renunciar a parte de lo que nos corresponde en beneficio de una solución necesaria y justa a un problema de carácter general pero el Estado está aceptando esa parte de renuncia en parte a nuestro derecho e incumple la parte que corresponde a la solución del problema común. Y lo que en nuestro caso supone renuncia de derecho se aplica para beneficio injusto e insolidario de otras comunidades", ha subrayado.

"Yo estoy convencido de que en este momento Valdecilla no está en los presupuestos porque ese dinero se ha dedicado a garantizar otro tipo de medidas en otros territorios donde se quiere conseguir el apoyo y eso es lo que no puede ocurrir", ha denunciado.

Por ello, para De la Sierra, "Cantabria debe replantearse su postura absolutamente leal e incondicional en cuestiones de Estado" porque "esta postura de colaborar a las soluciones de los problemas comunes se está utilizando en contra nuestra y parece que se está interpretando como un signo de debilidad".

"Cantabria es una de las 17 comunidades autónomas, tiene un peso en el Estado y hay que hacerlo valer", ha remarcado el regionalista, para quien el trato que está recibiendo la región no es "acorde" con él, porque "no solo no se solucionan los problemas de los cántabros sino que se toman decisiones que perjudican" a la comunidad.

En cuestiones como justicia, medio rural, ganadería o industria la actitud de Cantabria "siempre es positiva, negociadora, de defensa de nuestros intereses con respeto al interés común; es una actitud general en la negociación, una postura general en el planteamiento de los problemas", ha señalado.

De la Sierra se ha pronunciado así en una rueda de prensa junto con el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, en la que ambos han denunciado los "incumplimientos" de los diputados de Cantabria en Madrid en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se han mostrado "absolutamente decepcionados".

El vicepresidente y secretario de Organización del PRC ha denunciado los "incumplimientos flagrantes" en los PGE de los compromisos con Cantabria por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros, y ha citado los "22 ó 44 millones si se incluye el incumplimiento de 2016" correspondientes al pago de Valdecilla, la reindustrialización del Besaya "expresamente prometida por Rajoy y sus ministros", o el descenso del 35% en las inversiones.

En relación a esta última cuestión, De la Sierra ha denunciado que, como consecuencia del "brutal" descenso de la inversión en obra pública desde 2011 en los PGE, "en estos momentos no hay una obra pública del Estado en Cantabria y tampoco es previsible que ninguna obra importante comience en 2017".

Una "decepción" presupuestaria que se suma a las de las enmiendas presentadas por los diputados en el Congreso, "incumpliendo" su compromiso para conseguir unos presupuestos "medianamente dignos" para Cantabria.

En este sentido, Hernando se ha remitido a la proposición no de ley que aprobó el Parlamento de Cantabria el 24 de abril, en la que se reivindica la financiación de Valdecilla de 44 millones y, según la cual, se deberían haber presentado enmiendas para la reindustrialización del Besaya y para hacer realidad este año el compromiso de la alta velocidad, y frente a la cual los regionalistas han mostrado hoy su "decepción absoluta".

En el caso del PP, el PRC ha denunciado que "ha abandonado a Cantabria. "Para el PP, Cantabria no existe" como a su juicio prueba que sus aportaciones en el Congreso han sido "nulas" ya que no ha presentado ninguna enmienda. Además, para Hernando es "inadmisible" que traten de justificarse diciendo que "lo dejan para el Senado". "No podemos permitirlo", ha enfatizado.

La postura de Ciudadanos ha sido de "sorpresa mayúscula" para el PRC puesto que votó a favor de la iniciativa pero ha presentado una enmienda por un millón de euros "con una explicación rocambolesca" de "cruzar los dedos para que el PP introduzca la enmienda en el Senado".

Mientras el PSOE sí ha cumplido el mandato parlamentario, la postura de Podemos inspira "cierta duda" y "un poco de decepción" en los regionalistas, para quienes las enmiendas presentadas por esta formación son "muy globales", caso de Valdecilla, donde no hay consignación presupuestaria, y lo que rebela "falta de compromiso".

En definitiva, el PRC siente una "decepción enorme" porque hay "compromisos incumplidos" y porque los diputados que representan a Cantabria en Madrid "no están respondiendo a lo que realmente la ciudadanía a través de su Parlamento les ha dicho".

Hernando ha insistido en que a los regionalistas no les "vale" que "queda el trámite del Senado porque no tiene ningún sentido", sino que la "única esperanza" es que los diputados "sean responsables y si no están esas enmiendas que el Parlamento de Cantabria dijo que debían incluirse en los PGE, tomen una posición clara de no apoyar un presupuesto que es perjudicial para los intereses de Cantabria e incumple el mandato parlamentario", ha instado.