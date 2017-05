PRESUPUESTOS. EH BILDU CRITICA QUE LOS PGE NO TIENEN “NINGÚN PUNTO DE BENEFICIO” PARA ALCANZAR UNA “EUSKAL HERRIA LIBRE Y JUSTA”

Etiquetas

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, criticó este miércoles que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 no tiene “ningún punto de beneficio” para quienes aspiran a “una Euskal Herria libre, justa y democrática”.Beitialarrangoitia se expresó en estos términos en declaraciones en el Congreso tras la intervención en Pleno del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el debate de las siete enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios. “Quienes aspiramos a una Euskal Herria libre, justa y democrática y aspiramos a tener un futuro diferente no vemos ningún punto de beneficio en estos Presupuestos”, manifestó la diputada de EH Bildu.En su opinión, las clases trabajadoras españolas tampoco van a verse beneficiadas con la aprobación de este proyecto de ley, que ha presentado un ministro (Cristóbal Montoro) que “intenta convencernos falseando la realidad”.Criticó que el titular de Hacienda y Función Pública hablase en su exposición de crecimiento y empleo cuando “se está repartiendo el mismo trabajo entre más personas” y, por ende, “se está repartiendo la precariedad”.“No cabe un apoyo a estos Presupuestos”, sintetizó, argumentando que “efectivamente” el Gobierno demuestra que está empleando su responsabilidad para seguir gobernando para las grandes empresas y no para la mayoría social.