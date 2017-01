OCU APLAUDE EL PROCEDIMIENTO EXPRÉS DE BANKIA PARA LAS CLÁUSULAS SUELO, PERO RECOMIENDA COMPROBAR LOS IMPORTES

Etiquetas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aplaudió este lunes el procedimiento exprés lanzado por Bankia para que los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas recuperen las cantidades abonadas, pero recomienda a los clientes comprobar los importes antes de aceptar.En un comunicado, la OCU indicó que valora “positivamente la iniciativa y agilidad de Bankia, que además supone el reconocimiento de la abusividad de la cláusula suelo de sus contratos”.En todo caso, la asociación demanda que Bankia no deje a ningún consumidor afectado fuera del procedimiento y que todos sus clientes puedan recuperar el dinero debido. Además, espera que otras entidades sigan los mismos pasos y no obliguen a sus clientes a iniciar procedimientos judiciales para recuperar su dinero.La OCU recomienda que, antes de firmar nada, el cliente verifique los importes que le ofrecen para saber si se ajustan a lo que ha pagado de más. También recordó que la entidad bancaria debe recalcularle el capital pendiente, ya que al haber estado pagando más intereses de los que le correspondían, el capital que ha devuelto ha sido menor, por lo que el capital pendiente de amortizar, es decir, la cantidad que ahora debe al banco, es mayor que la que le correspondería si no hubiera tenido cláusula suelo.