El PSC respeta la investigación a Borràs pero pide diálogo entre el Estado y la Generalitat

Etiquetas

Alerta de que "no se dan garantías" para dar luz verde al voto electrónico

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha destacado este martes que su grupo respeta la investigación a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra de urnas, pero ha pedido que el encaje catalán se resuelva con diálogo entre el Estado y la Generalitat.

"Estamos ante un problema muy difícil y necesitamos que un gobierno y otro hablen para parar la deriva", al margen de las decisiones judiciales, ha destacado Granados en rueda de prensa en el Parlament.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto investigación a Borràs y al ya exsecretario general del departamento, Francesc Esteve Balagué, por la licitación de compra de urnas, admitiendo la querella de la Fiscalía General del Estado por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

Granados también ha explicado que este martes a las 12.30 horas expiraba el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley sobre el voto electrónico, y ha dicho que su grupo no ha presentado porque entiende que la norma no debe aprobarse todavía: "No se dan garantías".

Granados ha destacado que varios países han tenido que dar marcha atrás en la implementación de este sistema porque es muy complejo, y ha pedido que antes se hagan pruebas piloto de transparencia y fiabilidad, y se blinden las dificultades técnicas.