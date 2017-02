El PSOE-A pide al PP-A una rectificación pública tras su "persecución" por los cursos de formación

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha reclamado al PP andaluz y a su responsable, Juanma Moreno, una rectificación pública tras su "persecución" a los socialistas y al Gobierno andaluz por los cursos de formación y les ha reclamado que renuncien a su "retorcida estrategia" más cuando "la Justicia y todo tipo de instituciones y entidades fiscalizadoras, públicas y privadas han dejado claro que no hay delito alguno ni tramas ni nada oscuro" en la gestión pública de estas iniciativas formativas en la comunidad.

"Todo es fruto de la negra obsesión del PP, que disfruta atacando sin sentido y sin razón al PSOE y al Gobierno andaluz", ha subrayado Cornejo en una nota de prensa, a través de la que ha insistido en que Moreno y el PP "tienen que ofrecer una rectificación pública de su enloquecida estrategia de persecución y mentiras contra los socialistas".

"Que sean respetuosos y coherentes y que pidan perdón por el tremendo daño a la honorabilidad y profesionalidad de tantas personas, causándoles un grave sufrimiento personal y familiar, a cuenta de los cursos de formación", ha incidido.

El dirigente regional socialista ha recordado que todos los comparecientes en la comisión de investigación parlamentaria certificaron que no hay menoscabo de fondos públicos en los cursos de formación, ha recalcado que el Tribunal de Cuentas certificó que no hay infracciones y que la Fiscalía Anticorrupción apoyó por los mismos motivos el archivo de la causa judicial, y ha añadido que ahora "el juzgado de Instrucción dice de nuevo al PP que no hay caso, que no hay tramas organizadas, que no hay delitos, que no hay nada".

Según Cornejo, "es la prueba, otra más, de que todas las acusaciones del PP sobre los cursos de formación son una farsa, un burdo montaje a base de falsedades e insidias con el que Moreno pretende acosar al PSOE y a la Junta en un vano intento de rascar algún beneficio partidista, aunque sea a costa de la imagen, el honor y la tranquilidad de muchas personas, acusadas y acosadas sin motivo alguno".

"Esperamos que el nuevo fracaso judicial al PP haga recapacitar a Moreno y que ponga fin para siempre al circo judicial y mediático que han montado en torno a los cursos de formación", ha reiterado Juan Cornejo, insistiendo en que Moreno y el PP "tienen que dar la cara y explicar a la ciudadanía su vano intento de retorcer y manipular la verdad" en torno a los cursos de formación.