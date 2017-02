PSOE-A rechaza que presidente de comisión de formación apunte a Chaves y Griñán y ve su dictamen "fuera de toda lógica"

Etiquetas

Los representantes del PSOE-A en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación, Marisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez Haro, han criticado este martes que la propuesta de dictamen registrada por el presidente de este órgano, Julio Díaz (Cs), establece unas conclusiones que "están absolutamente fuera de toda lógica", de manera que han rechazado que señale la responsabilidad política en los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán atribuyéndoles "una culpabilidad abstracta".

En rueda de prensa, Bustinduy ha defendido que nada de lo que concluye Díaz en su texto "tiene que ver con la verdad" pues, como ha recalcado, "está claro que no ha habido ninguna trama organizada para delinquir; a los comparecientes se les preguntó si habían recibido alguna orden para hacer algo fuera de la norma establecida y dijeron que no; no ha habido menoscabo fondos públicos, y no había normativa para delinquir, sino que era acorde con la normativa estatal".

"Las conclusiones están fuera de toda lógica", ha insistido la parlamentaria socialista, que también ha señalado que los autos judiciales que se han sucedido en el tiempo "contradicen todo lo que se expone en el documento" de Julio Díaz.

Así, la parlamentaria del PSOE-A ha rechazado que se señale a Chaves y a Griñán, así como a otros altos cargos, porque "no hay nada que se les achaque, solo una simple generalidad". "Hablamos de un tema demasiado importante que afecta a gente honesta, que ha sido juzgada por la justicia, y que ahora se insiste en una culpabilidad abstracta e indefinida que no se concreta en nada, no se demuestra nada", ha afirmado.

Sobre lo mismo ha insistido su compañero Sánchez Haro, que ha advertido es "innecesario" el "dolor y daño" que se está causando a cientos de personas, más cuando ve "injusto" que se les atribuya en el dictamen del presidente de la comisión de investigación "responsabilidades en abstracto". Así, ha defendido la honorabilidad y honestidad de Chaves y Griñán, para insistir en que es "intolerable" que Julio Díaz los señale en su texto.

"NO HA EXISTIDO CORRUPCIÓN Y DEBE EXPRESARSE CLARAMENTE"

Con todo, el grupo parlamentario del PSOE-A entiende que algunos grupos "venían con las conclusiones escritas" pero que la comisión de investigación "no ha encontrado ningún indicio de trama corrupta" y esto "debería decirse de forma expresa en el dictamen y no se dice, eso es una falta grave".

Bustinduy ha insistido en que los autos judiciales conocidos hasta ahora "rechazan la existencia de una trama organizada por responsables de la Junta para favorecer a terceros" y además de los autos, como ha agregado, "están ahí los testimonios de funcionarios y de los cargos políticos que han pasado por la comisión, y ninguno en ningún momento lo pone de manifiesto". "Esto debe hacerse explícito en el dictamen, si no ha existido corrupción debe expresarse claramente en el documento", ha exigido.

Por todo, ha considerado que si el Parlamento quiere hacer un trabajo para que la ciudadanía siga creyendo en la clase política, "debe ser honesto y decir qué ha encontrado o qué no ha encontrado, como en este caso, y eso debe explicarse en el dictamen final".

De su lado, Sánchez Haro ha considerado que en esta comisión "ha habido una serio apriorismos que han quedado totalmente en evidencia" porque ha quedado demostrado que "ni ha habido una conspiración de la Junta para saltarse la legalidad, ni había entramados cercanos al PSOE, ni la normativa andaluza estaba diseñada para el fraude, ni había descontrol de dinero público".

"Las mentiras y los apriorismos del primer momento se han caído totalmente", ha sostenido el socialista, quien ha criticado también que las conclusiones del dictamen de Julio Díaz sean "indefinidas, en abstracto y generalidades" porque entiende que "cuando se apuntan responsabilidades hay que concretarlas".

Asimismo, también ha considerado que el PP-A ha hecho un "ridículo espantoso" al opinar sobre el dictamen poco después de que el presidente del órgano parlamentario lo registrara en la Cámara y "sin leerlo".

Preguntados por la posibilidad de que finalmente el Pleno pueda aprobar unas conclusiones, Sánchez Haro ha afirmado que "el mandato del Pleno es ceñirnos a la verdad y eso vamos a hacer, no vamos a entrar en otros planteamientos". "Creemos que decimos la verdad y eso vamos a defender", ha zanjado.