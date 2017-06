PSOE y Cs piden a Diputación el desalojo forzoso del Museo Taurino y exigen daños y perjuicios al concesionario

Etiquetas

Critican la "connivencia" del equipo de gobierno del PP y recuerdan que este procedimiento ha estacado "plagado de irregularidades"

Los portavoces de PSOE y Ciudadanos en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo y Gonzalo Sichar, respectivamente, han reclamado a la institución provincial que lleve a cabo el desalojo forzoso del Centro de Arte de la Tauromaquia Colección Juan Barco. Además, han exigido que se pida al concesionario daños y perjuicios por la situación "irregular" del museo y de los dos comercios que se están explotando, una tienda de artículos taurinos y un restaurante.

Ambos portavoces han comparecido por primera vez juntos en este mandato para denunciar la situación de este museo después de que el pleno de la Diputación del mes de abril acordase la rescisión de la concesión por incumplimiento. "Se dio un plazo de 15 días y ya han pasado dos meses", han dicho.

Además, han coincidido en que en esta situación "procede" el desalojo administrativo, recogido por una ley, de manera que se puede llevar a cabo lo que se denomina procedimiento de autotutela. "Un particular puede ir a los tribunales pero las administraciones públicas lo conseguirían en ocho días y no entendemos cómo sigue todo abierto --museo, tienda y restaurante-- a pesar de que tienen horarios distintos. No son actividades complementarias sino extras y el museo es la excusa", ha sostenido el portavoz de la formación naranja.

Han recordado durante su intervención el procedimiento "plagado de irregularidades", el canon anual "irrisorio" de 52.000 euros a pesar de ser un edificio de 1.500 metros cuadrados en pleno centro histórico de Málaga capital, cómo el empresario "incumplió" el contrato ya que explotó la concesión de mayo a noviembre de 2015 sin haber abonado la fianza correspondiente y sin haber firmado el contrato o los "impagos" de los recibos de agua o IBI durante dos años. A ello se suma que "subarrendó o cedió o alquiló, no lo sabemos, la tienda y el restaurante, a pesar de estar prohibido en el pliego", ha agregado Conejo.

A juicio del socialista, la "verdadera historia" de este proyecto era "darle la concesión de un restaurante y una tienda justificándolo en que se iba a poner en marcha un museo", que, ha agregado, no ha tenido las visitas previstas. Conejo ha incidido en que el Museo Taurino fue "el primer museo okupa de España porque se hizo uso sin tener contrato firmado con la institución y ahora vuelve a serlo; después de haberse rescindido la concesión en abril pasado sigue explotándose".

"Sigue abierto el museo, el restaurante y la tienda y queremos decir 'basta ya'", ha sostenido el portavoz del PSOE en la Diputación, quien ha recalcado que "no tiene autorización ni permiso para abrir ni un minuto más pero lo abre y lo explota económicamente".

Por ello, ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno del PP para que "aplique la legalidad y si no se va --el empresario-- por las buenas, que se haga un desalojo forzoso, exigiendo daños y perjuicios para defender el interés general de la provincia".

"No es que te he pillado robando y tienes que devolverlo. Tiene que haber una sanción porque además de no pagar el canon se ha beneficiado ilegalmente de lo ganado en restaurante y tienda", ha reiterado el dirigente del PSOE, quien ha pedido a Bendodo que se "acaben las ocurrencias" y se consensue el destino de este edificio, realizando un "estudio serio de cuál debería ser su uso".

Ha insistido en que "el proyecto estrella de Bendodo es el proyecto estrellado de Bendodo; el gran fiasco del PP. Es una vergüenza tener un edificio estratégico con un okupa, que no paga el alquiler, que está usando y explotando el edificio y apenas tiene afluencia de público". Conejo ha criticado la "complicidad y connivencia" de los 'populares' con Juan Barco, asegurando que "si esto lo ha hecho es porque se le ha permitido".

"HECHOS Y NO PALABRAS"

Este próximo martes, 20 de junio, está previsto que el diputado provincial de Cultura, Víctor González, comparezca en la sesión ordinaria del pleno para explicar la situación del Centro de Arte de la Tauromaquia, una intervención que, según Conejo, el PSOE pidió antes de que el propio responsable cultural de la institución solicitase intervenir.

"Queremos hechos, no explicaciones", ha reiterado Conejo, quien ha agregado que hay una resolución administrativa "y hay que cumplir la ley". "Ya está bien de que haya connivencia del equipo de gobierno y si hay que llegar a la aplicación del desalojo forzoso, que se haga. Nos gustaría que el martes el diputado nos entregara ese desalojo. Ya está bien de que este empresario nos tome el pelo".

Sichar, por su parte, ha insistido en que esperan la comparecencia de González aunque no cree que les de una explicación "que nos vaya a satisfacer". "Han pasado dos meses y se puede hacer un desalojo administrativo en ocho días", ha reiterado, añadiendo que se puede evitar recurrir a los tribunales al existir esta medida dentro de una ley.

Por último, sobre Juan Barco y las empresas que gestionan tienda y restaurante, Conejo ha indicado que desconocen la relación contractual: "no sabemos si es una cesión gratis, un convenio, un alquiler. No se nos ha informado de nada. Pero es público y notorio que hay una cesión a terceros y eso está expresamente prohibido en el pliego. Las empresas no se esconden".

También ha agregado que la deuda del concesionario del Museo Taurino se sigue incrementando. Así, ha incidido en que cada mes que hace uso de las instalaciones "habrá que imputarle el gasto correspondiente y lo exigiremos".