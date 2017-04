El PSOE pide que se envíen a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de Art Natura

Etiquetas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen Moreno, pedirá en la comisión de investigación de Art Natura del próximo 4 de mayo que se eleven las conclusiones de la misma a la Fiscalía.

"No podemos mirar para otro lado", ha asegurado la portavoz socialista, quien ha señalado que si la mayoría de los grupos de la Corporación "no elevan a las autoridades judiciales las irregularidades que se han cometido con el fallido Museo de las Gemas será el propio PSOE el que lo haga".

Así, ha recalcado en rueda de prensa que el PSOE tiene claro que algunas conclusiones de esta comisión "pueden tener consecuencias legales y las elevaremos a la comisión para que se apruebe la investigación por las autoridades judiciales". "Queremos que la comisión eleve las conclusiones a la Fiscalía para que se estudie si ha podido haber algún delito", ha avanzado.

En este sentido, ha detallado que una vez detectadas irregularidades en el desarrollo del expediente de Art Natura es necesario enviar toda la documentación relativa a la adjudicación de las obras, pagos de canones y cualquier otra información susceptible de ser investigada a las autoridades judiciales.

Igualmente, ha reclamado "responsabilidades políticas". En este punto, ha señalado que para los socialistas "están muy claras las responsabilidades, que son las del señor De la Torre, principal valedor, impulsor y el que hizo que este negocio llegara a Málaga y, segundo, el señor Bendodo por toda aquella publicidad y actividad electoralista que existió".

Moreno ha asegurado que el PP "no va a hacer nada, va a seguir negando las irregularidades y defendiendo a capa y espada al alcalde", por ello ha pedido que el asunto vaya a Fiscalía para aclarar cuanto antes las responsabilidades jurídicas que pudiera haber.

CONCLUSIONES

La portavoz socialista ha expuesto las conclusiones de su grupo en la comisión de investigación de Art Natura, un proyecto "con un claro ánimo de lucro que llega a Málaga de la mano de un ex alto cargo del PP, Miguel Ángel Cortés, para ser financiado con dinero público, con una ejecución fallida y que ha costado a los malagueños más de 30 millones de euros".

A su juicio, en las comparecencias "se ha evidenciado que este proyecto era un lastre económico y técnico, que obligó a retorcer más de un proceso administrativo para encajar legalmente múltiples irregularidades: un contrato con condiciones leoninas para el Ayuntamiento y sin garantía y un proyecto oportunista dentro de un modelo cultural insostenible, la Capitalidad Cultural 2016 que sirvió de excusa, y cuya ejecución estuvo en muchos momentos falto de rigor".

"Este proyecto no debería haber visto nunca luz y si perdemos el contencioso abierto con Royal Collection se podrían dañar aún más las arcas municipales", ha asegurado Moreno, quien ha reiterado que se ha demostrado la "intermediación" de Miguel Ángel Cortés, "en la llegada a Málaga de este negocio, y otros momentos, cuando ya están las relaciones prácticamente rotas, o cuando se solicita a Art Natura la renuncia al museo de las ciencias, como en la facturación de su empresa, Torozos Legal, por 44.984 euros".

También ha señalado que a lo largo del expediente "no se ha podido constatar que se entregaran a Royal Collection los documentos técnicos necesarios para obtener licencia de apertura y abrir el museo" y que los 60.000 euros que la empresa por contrato destinaba a la ciudad "no siempre se destinaba a las finalidades del contrato, y no siempre se realizaban en los edificios de Tabacalera".