PSOE pide a PP que "aplique el código ético" con el alcalde de El Ejido y "fuerce" su dimisión

El PSOE de El Ejido (Almería) ha exigido al PP que "aplique su código ético y fuerce" la dimisión de Francisco Góngora como alcalde del municipio ante la acusación formulada por la Fiscalía, que interesa para él la pena de cuatro años de prisión y multa de casi 1,2 millones de euros por presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad en documento público.

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido, Tomás Elorrieta, ha señalado que ha llegado "ya la hora de que deje de poner excusas y dimita por el bien del municipio".

"En 2011, en plena campaña de las elecciones municipales, alegaba que todo esto no eran más que insidias de sus antiguos compañeros de partido, que tenían ansias de venganza, y que el caso no llegaría a nada. Pero el caso siguió adelante, y cuando dijo que no le iban a imputar, le imputaron. Después, aseguró que el juez archivaría el caso, pero no fue así, sino que encontró indicios suficientes como para abrir juicio oral. Y ahora, finalmente, la Fiscalía le ha tachado de falsario, y pide para él cuatro años de cárcel y una multa considerable. ¿Qué más necesita para dimitir?", se ha preguntado.

Elorrieta ha asegurado que Góngora "no puede seguir poniendo excusas para no dejar su sillón" porque las "evidencias son tan claras que es imposible que siga ostentando un cargo público".

"Por una vez, debería dejar de pensar en sí mismo y poner por delante el interés de sus vecinos, que no tienen que ver el nombre de su pueblo asociado al de un alcalde acusado", ha subrayado

Para el portavoz socialista, el PP tiene "en este momento la ocasión de demostrar que es un partido serio" y aplicar "ese código ético que dicen que tienen" ya que, si no lo hacen, según ha dicho, "en un caso tan flagrante como este, será evidente que ese código no es ético, sino estético, es decir, que es bonito pero no sirve para nada".

"Góngora debe hacer honor a su eslogan de campaña, y hacer que El Ejido sea de verdad su prioridad dejando el sillón de la alcaldía a alguien de su partido que esté limpio y no sea sospechoso de haber cometido delitos tan graves como los que dice la Justicia que ha cometido él", ha concluido.