El PSOE ve avances en el decreto sobre cláusulas suelo pero insiste en que sea obligatorio para la banca

El PSOE ve positivo que el Gobierno haya puesto sobre la mesa un borrador de decreto ley para resolver las reclamaciones de los consumidores sobre las cláusulas suelo, pero ha indicado que no permitirá que no sea vinculante para toda la banca, ni que se favorezca a las entidades bancarias que sí accedan al procedimiento extrajudicial que propone y otras no.