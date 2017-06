El PSOE defiende el concurso "legal" de ambulancias e ironiza sobre la "fuerza moral" del PP para hablar de contratos

Etiquetas

El portavoz del PSOE extremeño, Miguel Ángel Morales, ha destacado el carácter "legal, transparente y público" del concurso del transporte sanitario terrestre de la comunidad autónoma, y ha ironizado sobre la "fuerza moral" del PP para hablar sobre contratación pública cuando dicha formación a nivel nacional "tiene figuras relevantes en la cárcel" relacionadas con este tipo de cuestiones.

Tras defender, al mismo tiempo, que "si alguna empresa no está de acuerdo con el resultado provisional en la adjudicación del concurso debe acudir a los tribunales de justicia", el socialista ha preguntado así "qué fuerza moral tiene el PP" en materia de contratación pública cuando dicho partido, según ha indicado, "está corroído por la corrupción como consecuencia de la adjudicación de muchos contratos públicos".

"¿Qué fuerza moral tiene el PP para hablar de contratos públicos cuando está imputado, investigado porque ha ido dopado en algunas comunidades autónomas a las campañas electorales?", ha preguntado.

A preguntas de los medios sobre la adjudicación del concurso de ambulancias en Extremadura, en una rueda de prensa este lunes en Mérida (Badajoz), Morales ha subrayado en todo caso que "el PSOE no se va a meter nunca en la gusanera de corrupción que el PP hace con los contratos públicos", toda vez que "aquí ha habido un contrato legal, transparente y público, un contrato que no ha sido una subasta, que ha sido un concurso".

En la misma línea, ha apuntado que en el concurso en cuestión, criticado por el PP por su adjudicación a una empresa de fuera de la región, "hay la garantía absoluta para todos y cada una de los trabajadores afectados, que se van a subrogar y se le van a respetar todas las cláusulas sociales, los convenios colectivos, los descansos... absolutamente todo", ha señalado.

Sobre este mismo respecto, ha incidido en que "el PSOE (en Extremadura) cuando gobierna en las distintas administraciones y lleva un concurso público adelante es con todas las garantías legales, con transparencia, con publicidad", mientras que a su juicio "el PP no puede decir lo mismo".

"El PP tiene figuras relevantes en la cárcel, está imputado o investigado el propio partido y se ha reconocido por la propia justicia los manejos sucios y mafiosos en algunas contrataciones públicas del PP", ha aseverado en alusión a la formación 'popular' en España.

PALOS EN LA RUEDA AL DESARROLLO EXTREMEÑO

Por otra parte, Morales ha lamentado los "palos en la rueda" del Gobierno central del 'popular' Mariano Rajoy al "desarrollo" de la comunidad en cuestiones como el tren, las renovables o el empleo, y ha incidido en que pese a ello la Junta y los ciudadanos de la comunidad están logrando datos "esperanzadores" en materia laboral.

"Son muchas las pegas que se pone a esta tierra continuamente. Aquí es mucho más difícil hacer las cosas que en otras partes de España. No estamos contra ningún territorio, pero al menos que nos traten igual que a cualquier otra comunidad autónoma", ha espetado Morales.

En rueda de prensa esta lunes en Mérida, ha advertido, además, de que esta "cantidad de pegas" y "palos en la rueda del desarrollo de Extremadura" por parte del Gobierno nacional "vienen unidos al palo terrible" de los PGE, que son a juicio de su partido "nefastos" para la comunidad.

"No avanza nada el plan de infraestructuras necesario para esta tierra. No avanza nada, al contrario, el tren en Extremadura. Nos recortan un día sí y otro también el desarrollo de las renovables", ha lamentado el socialista, quien al mismo tiempo ha incidido en que el PP en la comunidad mantiene una actitud de "buscar siempre excusas" para no apoyar a los intereses de la región, ha dicho, pero sí "ensalzar a Rajoy contra los extremeños".

En esta línea, y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, ha destacado que los valores "inmensos" de Extremadura como tierra "privilegiada" en valores medioambientales y como factor de desarrollo y creación de empleo "importantísima" no se ven correspondidos por parte del Ejecutivo central.

"Se cercena a la mitad de la fotovoltaica en Calzadilla", ha dicho, lo que supone "una china más, un palo más en la rueda del desarrollo de esta tierra con el potencial" que tiene "desde el punto de vista medioambiental".

EMPLEO SIN APOYO

Por otra parte, el portavoz socialista ha subrayado que, a pesar de los "palos en la rueda" de Gobierno hacia Extremadura y de tener incluso "en contra" al PP en la región, se está "creando empleo" con unas cifras "razonablemente buenas"; y ha reclamado el "apoyo" de "todos" los grupos parlamentarios para poder "sacar adelante" y "para poder seguir en la senda de crecimiento económico que esta tierra está teniendo y de creación de empleo".

Así, ha destacado que en dos años de legislatura el Gobierno extremeño del socialista Guillermo Fernández Vara ha conseguido "reducir 14.000 parados" en la región. "Estamos en unas cifras del año 2009, con 108.000 parados, que son muchos y queda mucho por hacer, pero es un atisbo de esperanza teniendo en cuenta todas las cortapisas que nos están poniendo el Gobierno de Rajoy", ha subrayado.

"Estamos luchando solos los extremeños y extremeñas porque no tenemos ningún apoyo desde fuera", ha recalcado Morales, quien ha ahondado en que la Junta "sin ayuda" del Gobierno de España ha invertido en empleo "más de 304 millones de euros", lo que evidencia el "esfuerzo" de los extremeños, los empresarios, autónomos y emprendedores "con la ayuda de la Junta para poder paliar el mayor problema que tiene esta tierra, que es el desempleo".

Ha resaltado, en este sentido, que los datos en materia laboral son "esperanzadores" y, "sin lanzar las campanas al vuelo", ha indicado que "hay un atisbo de esperanza", al tiempo que ha vuelto a reclamar apoyo del Gobierno nacional en esta materia a través de un Plan Especial de Empleo para Extremadura que, según ha dicho, podría propiciar cifras "aún mucho mejores" que las actuales de la comunidad en materia de desempleo.