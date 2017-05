El PSOE pide la dimisión de Nieto por ser "recadero de chivatazos" y el PP se queja de la "guerra de fiscales"

Etiquetas

El secretario de Estado subraya que los miembros de la Justicia "a veces se equivocan"

El PSOE ha aprovechado la comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para pedirle su dimisión por ser "un recadero de chivatazos" en casos de corrupción. El PP ha defendido la gestión del 'número dos' del Ministerio del Interior y se ha quejado de la "guerra de fiscales" desencadenada por la 'operación Lezo'.

Durante su comparecencia en la comisión, Nieto no ha querido profundizar en la polémica suscitada por la alusión de los fiscales de la 'operación Lezo' a la "presunta investigación chivada de la Secretaría de Estado de Seguridad". En concreto, no ha querido hablar de guerra de fiscales. "Si hay problemas espero que se resuelvan y si no los hay, mejor", ha dicho.

Nieto ha mostrado su "orgullo" por el trabajo que realizan los jueces y fiscales aunque, ha subrayado, "a veces se equivocan". En este sentido, se ha encomendado a la "santina" para "corregir" su situación personal y que prevalezca la "auténtica verdad".

ESPAÑA "SE MERECE" OTRO SECRETARIO DE ESTADO

El 'número dos' del Ministerio del Interior ha huido de polémicas para centrarse en el objeto de su comparecencia en el Congreso, donde ha aportado datos sobre la lucha contra el crimen organizado. El diputado del PSOE, Antonio Trevín, ha aprovechado su comparecencia para criticar la "altanería" de Nieto y sostener que "su dimisión es ya imprescindible" debido a su papel como "presunto chivador".

"España se merece un buen secretario de Estado de Seguridad del partido que sea y no un recadero de chivatazos empeñado en salvar al soldado González", ha continuado Trevín en alusión a la reunión de Pablo González, exdirectivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González.

El diputado socialista ha calificado de "intolerable" los términos en los que ayer se dirigió Nieto a la Fiscalía Anticorrupción. "Lo que debería haber hecho el ciudadano Nieto es personarse en la causa penal y explicarse", ha sostenido. El 'número dos' de Interior ha recordado que es abogado de profesión y que descartó esa posibilidad porque en el escrito de los fiscales de 'Lezo' no se hababla directamente de él sino de la Secretaría de Estado, "una institución tan respetable como la Fiscalía".

Estas palabras han encontrado la contestación del diputado del PP José Alberto Martín-Toledano, que ha insistido en que "a veces se puede equivocar la Fiscalía", recordando también que "sin pruebas no se puede acusar" y que el Ministerio Público ya ha aclarado que "no se imputa ningún delito" a Nieto por su reunión con Pablo González el pasado 8 de marzo, 42 días antes de que estallara la 'operación Lezo'.

OPERACIÓN PARTIDISTA DE DESGASTE

"Se ha filtrado un informe de siete páginas por parte de la Fiscalía. Aquí estamos en una guerra de fiscales. No creo que haya mala suerte sino un interés partidista de desgastar al secretario de Estado", ha sostenido Martín-Toledano antes de mostrar su respeto a la independencia de jueces, fiscales y la política judicial.

"La polémica no ayuda a un funcionamiento normal de la Justicia. Todos debemos reflexionar", ha terciado el diputado 'popular', molesto por la "persecución de una persona" sin que interesan, en su opinión, ni las pruebas ni la verdad.?