El PSPV dice que la adjudicación del servicio aéreo de extinción de incendios respeta "total y absolutamente la ley"

La diputada del PSPV en las Corts Ana Barceló ha defendido este miércoles que el contrato de la Generalitat para el servicio aéreo para la extinción de incendios se ha hecho "dentro del marco jurídico y legal" y "respetando total y absolutamente la ley de contratos" .

Así lo ha indicado en los pasillos de la Cámara valenciana, al ser preguntada por las críticas de la portavoz de Gobernación del grupo popular, Verónica Marcos, quien denunció que el contrato de la Generalitat para este servicio se ha adjudicado a una empresa "vinculada con la corrupción del PSOE andaluz".

Al respecto, Ana Barceló ha lamentado que el PP "vuelve a poner en entredicho la gestión que está haciendo el gobierno" para "tapar su gestión" y el hecho de que tanto los juzgados como la Comisión de la Competencia estén investigando los asuntos que afectan a la contratación del anterior Consell.

Ha remarcado que el nuevo Ejecutivo valenciano llevó a cabo la contratación "dentro del marco jurídico y legal, respetando total y absolutamente la ley de contratos", por lo que la acusación del PP "no tienen ningún sentido". "Ellos sí que no se han dejado las cosas muy atadas en este tema, porque que existía un cártel del fuego que ha impedido que otras empresas pudieran entrar en el mercado porque tenían pactadas con las comunidades autónomas los precios y el reparto del territorio para prestar los servicios: eso sí que es dejar bien atado al gobierno que vienen después", ha reprobado.

Por eso, ha pedido al PP que "esté tranquilo" porque "este gobierno lo está y está cumpliendo la ley de contrato dentro del marco jurídico", ha reiterado.

Preguntada por si el hecho de que la empresa que estaba prestando el servicio --Avialsa-- no se haya presentado al concurso y haya vendido los aviones a la empresa que ha resultado adjudicataria --Faasa-- "no le hace pensar que ese cártel sigue funcionando", Barceló ha subrayado que la Fiscalía y el Juzgado están investigando y trabajando en el tema. "No me saltan ningunas alarmas mientras no me digan que esa empresa ha terminado inculpada en la investigación", ha zanjado.