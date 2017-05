PSPV ve "falta de rigor" en quienes piden expulsarlo y dice que ha sido "escrupuloso" en referencias políticas

Etiquetas

Fiscalía arremete contra los letrados del turno de oficio que se quejan por sus condiciones y les dice que este trabajo "no es obligatorio"

La acusación popular en el caso Emarsa, que ejerce el PSPV, ve "falta de rigor" en las defensas que han solicitado su expulsión del procedimiento al entender que actúa para sacar rédito político. Por contra, esta parte estima que ha sido "escrupuloso" en el empleo de cualquier referencia a los partidos políticos, y más concretamente al PP.

Así se ha pronunciado este jueves esta acusación ante el tribunal de la Audiencia de Valencia que juzga la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado un presunto desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia) y por el que hay 24 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

Precisamente este miércoles, algunas defensas de los acusados en este procedimiento solicitaron la expulsión del PSPV como acusación al entender que incurría en un "populismo judicial", que carecía de interés objetivo y que estaba compuesta por cargos del PSPV que no procedían a título personal. También cuestionaron la actuación del socialista Rafael Marí, parte de esta acusación y denunciante del caso Emarsa.

El letrado que representa al PSPV ha defendido que los argumentos aportados por las defensas para lograr su expulsión de la causa "se pueden definir como faltos de rigor e inconsistentes", puesto que "ninguno de ellos hace referencia a la actuación procesal llevada a cabo a lo largo de los años de la instrucción, si no a declaraciones extraprocesales de algunos de los patrocinado". En total, su personación abarca a cuatro miembros socialistas.

En esta línea, el abogado ha afirmado, en relación con injerencias políticas, que ha sido "escrupuloso" en el empleo de cualquier referencia a los partidos, y más especialmente con el PP, y ha acusado a las defensas de "hacer ellas las referencias y cuestiones de índole político". Ha puesto como ejemplos las peticiones efectuadas ayer de que declare en el juicio como testigo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, u otras manifestaciones realizados por acusados.

Asimismo, ha indicado que le produce "perplejidad" el argumento de las defensas de que sus patrocinados no tienen la condición de ciudadanos por haber sido miembros del consejo de administración de Emarsa o de la Emshi. "Se hablaba de que la Emshi y Emarsa son empresas privadas, como si pertenecieran a alguien, pero son publicas, de todos. Los que están allí representan y hacen una función pública", ha dicho. "Aquél que se dedica a lo público de forma honesta tiene mejor condición de ciudadano, no aquél que mete lo público en lo privado", ha apostillado.

En resumen, este abogado ha insistido en que "siempre" ha actuado en este procedimiento "con el legítimo derecho de defensa de la ley y en busca de que el dinero malversado tenga la correspondiente respuesta", ha aseverado. Por su parte, tanto la Fiscalía como la Emshi --acusación particular-- y la Abogacía de la Generalitat han defendido que el PSPV continúe en el procedimiento.

Otra cuestión que plantearon ayer las defensas fue la expulsión de la Emshi de la causa, petición que también se ha encontrado este jueves con la oposición de las acusaciones. En concreto, el ministerio público ha defendido que esta entidad tienen la condición de perjudicada y ha pedido que no se le expulse ni que se le acuse porque "no es responsable" de los hechos enjuiciados.

Por oro lado, la Fiscalía ha arremetido contra los abogados del turno de oficio que han mostrado quejas por sus condiciones económicas y laborales en el procedimiento y les ha recordado que "si no quieren llevar a este tipo de acusados, que no se inscriban en el turno, que no es obligatorio. Cada uno sabe los medios que tiene su despacho para poder atender las causas que le llegan", les ha manifestado.

