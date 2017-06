El Parlamento expresa su apoyo a estibadores, sin el respaldo de PP y Cs

Etiquetas

Los estibadores lo consideran un "reconocimiento" a sus reivindicaciones

El Parlamento de Cantabria traslada, aunque sin consenso de todos los grupos, su apoyo a los estibadores, especialmente a los de la comunidad autónoma, en la defensa de sus condiciones de trabajo, e insta al Gobierno regional (PRC-PSOE) a reclamar al Ejecutivo central (PP) a derogar el decreto aprobado para liberalizar el sector.

El voto de Podemos, PRC y PSOE ha permitido sacar adelante una proposición no de ley de la formación morada, que ha sido enmendada por socialistas y regionalistas con el visto bueno del partido de Pablo Iglesias, y que ha sido tachada por el PP, que ha votado en contra, como un "ejercicio de oportunismo espectacular".

Un grupo de estibadores ha presenciado el debate de la iniciativa y, en declaraciones a Europa Press, han expresado su satisfacción por la aprobación de la iniciativa.

Y es que lo ven como un "reconocimiento" a sus reivindicaciones, algo que --ha dicho-- les hace conservar la "expectativa" y "esperanza" de llegar a un acuerdo que garantice el mantenimiento del empleo.

En la iniciativa aprobada, que modifica la original presentada por Podemos, se insta al Gobierno de Cantabria a animar al Gobierno de España a consensuar un régimen jurídico que suponga la compatibilidad entre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obligaba a España a reformar el sector de la estiba y la estabilidad laboral de los trabajadores y a dejar sin efecto los elementos esenciales de las propuestas normativas del Ministerio de Fomento que dirige el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

También se reclama en la proposición no de ley aprobada a derogar el Real Decreto que liberaliza el sector y que se aprobó el pasado 18 de mayo y "adecuar la normativa que se apruebe a los acuerdos a los que llegue entre todas las partes implicadas".

El Gobierno de España consiguió sacar adelante, en un segundo intento, dicho Decreto con el apoyo del PNV y Ciudadanos y la abstención del Partido Democrático de Cataluña.

Para el diputado podemita José Ramón Blanco, el Ejecutivo central logró sacar adelante dicho Decreto a través de un "intercambio de cromos de la corrupción" con el Partido Democrático de Cataluña --que dijo no al primer Decreto de la estiba que se llevó al Congreso de los Diputados-- en relación al caso del desvío de fondos del Palau de la Música Catalana.

También, según Blanco, el Gobierno del PP logró el apoyo de Cs, que se abstuvo en el primer Decreto de la estiba, tras darle un "telefonazo" a la formación naranja y recordarle su papel como "muleta del sistema".

Podemos ha considerado que el Decreto de la estiba que se aprobó está hecho "ad hoc" para "beneficiar" solo a "unos pocos", a los "amiguetes" del Gobierno del PP y que ha "quebrado la paz social" en los puertos.

Tanto PRC como PSOE han mostrado su oposición al Decreto que liberaliza el sector de la estiba y han abogado por un acuerdo entre las partes implicadas.

La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha insistido en que a su partido "no le gusta" el Decreto y ha asegurado que su aprobación "no soluciona" el problema, que no solo afecta a los estibadores sino a otros empleos y en general a los puertos y a la economía del país, y ha avisado de que para resolverlo queda "mucho camino por recorrer".

Abascal ha criticado la gestión realizada por De la Serna en este asunto y ha criticado su "poca o nula cintura" para pactar y propiciar un acuerdo entre patronal y sindicatos.

Por su parte, el regionalista Francisco Ortiz ha afirmado que el "responsable máximo" de la situación es De la Serna, al que ha acusado de "autoexcluirse", una vez aprobado el Decreto, de las negociaciones de patronal y sindicatos cuando --ha dicho-- es algo de lo que "no se puede eximir".

Socialistas y regionalistas, al igual que Podemos, han mostrado su preocupación por la situación de los trabajadores del sector y les han trasladado su apoyo.

Mientras que Podemos, PRC y PSOE han criticado el Decreto de la estiba, el PP se ha preguntado si ahora el Parlamento de Cantabria va a dedicar su actividad "a enmendar la plana" a las decisiones y normativas que apruebe el Congreso de los Diputados.

El portavoz del grupo popular, Eduardo Van den Eynde, ha criticado sobre todo la postura de Podemos y el PSOE y ha criticado que se presenten como "adalides" del sector después de que en el Congreso de los Diputados, donde ambos partidos tienen representación, no hayan hecho "nada" ni presentado "ninguna" iniciativa legislativa sobre la estiba.

En la iniciativa aprobada hoy en el Parlamento no se incluye una de las peticiones de la proposición no de ley de Podemos, como la petición de instar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a mostrar de forma pública su apoyo a los trabajadores.

Desde el PRC se ha señalado que su líder ya ha mostrado su apoyo a los trabajadores y ha anunciado que lo volverá a hacer, aunque ha instado a los podemitas a no darle "órdenes" sobre lo que debe o no dar respaldar.

A pesar de no estar incluido en la iniciativa aprobada, desde Podemos se ha animado a Revilla a dedicar uno de sus vídeos en las redes sociales a dar su apoyo a los estibadores.