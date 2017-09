Parte de la Junta Directiva de la SGAE pide debatir este jueves una moción de censura contra Sastrón

Etiquetas

Parte de la Junta Directiva de la SGAE ha firmado una carta en la que se pide debatir este jueves en la reunión ordinaria de este órgano una moción de censura contra su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, tal y como ha confirmado la cineasta Inés París, uno de los miembros de esta junta.

París, quien también es presidenta de la Fundación SGAE, representa al Colegio de Obras Audiovisuales en la junta y ha explicado que es una de las firmantes de la petición --al igual que otros miembros de su colegio--. El resto del órgano directivo se reparte en miembros del Colegio de Gran Derecho, del Colegio de Pequeño Derecho y de Editores Musicales.

En total, la Junta Directiva está compuesta por 39 miembros, todos ellos socios de la entidad. Un portavoz de la SGAE ha confirmado a Europa Press que todavía no han recibido estas firmas y, por lo tanto, no está incluido en el orden del día --que todavía no está cerrado--.

Ya a principios de este mes de septiembre, la SGAE suspendió una reunión extraordinaria de la Junta Directiva prevista que se iba a celebrar la misma semana en la que la sociedad se vio dividida entre posturas contrarias de algunos de sus miembros más representativos respecto a las prácticas conocidas como 'La Rueda'.

Durante la presentación del anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, París ha reconocido que desconoce si finalmente saldrá adelante la moción --asegurando que dependerá si más de la mitad de la Junta lo solicita--, pero ha calificado esta propuesta como "un síntoma de democracia".

"Si ahora un número importante de junteros quiere que debatamos sobre el liderazgo de la SGAE, a mi me parece bien. Lamento que estas cosas, que son normales, parezcan una crisis en los medios de comunicación, porque lo que hay que hacer es hablar con cierta serenidad y amistad", ha apuntado.

La cineasta ha explicado que la próxima junta puede ofrecer "un espacio de debate" y que en ningún caso obedecería a "irregularidades" cometidas, puesto que si ella hubiera conocido alguna "las habría denunciado". París también ha hablado de una "relación positiva" con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ve bien "estar en permanente comunicación" con este departamento.

"Si pensase que la gestión de esta junta directiva, de la que formo parte, perjudicara a la SGAE, no estaría en ella. Nuestro colegio siempre está a favor de los socios y lo que ocurre es que, como en todos los lados, algunas veces las cosas salen bien y otras, no tan bien", ha añadido.

'EL CASO SGAE'

El pasado lunes 4 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata concluyó la instrucción del "caso SGAE" y encontró indicios para juzgar a un total de 11 personas por este asunto, entre los que se encuentra el que fuera presidente del Consejo de Dirección de la SGAE Teddy Bautista.

En este sentido, la SGAE ya mostró su satisfacción ante el hecho de que, "tras más de seis años del inicio de instrucción" del 'caso SGAE', "esté próxima" la apertura del juicio, y ha recordado que "reclamará a los responsables los perjuicios económicos que establezca la sentencia", tal y como señalaron a Europa Press fuentes de la entidad.