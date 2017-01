Participa critica la contratación de bufete "externo" de abogados para la sentencia del presupuesto de 2016

Etiquetas

Participa Sevilla ha manifestado este jueves su "estupor y desagrado" ante la decisión del Gobierno local del socialista Juan Espadas, de contratar por 20.000 euros un bufete "externo" de abogados con motivo del recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto municipal de 2016, al no incluir la presentación, debate y votación de las enmiendas de Participa.

"Entendemos que el Ayuntamiento tiene un cuerpo de letrados competente y que no se debería recurrir a esta externalización. Esto es otro signo de que Juan Espadas reconoce que no tiene la razón de su lado y que está haciendo de este recurso una mera maniobra partidista, para no doblegarse ante lo dicho por la justicia andaluza", según ha manifestado en un comunicado el concejal de Participa Julián Moreno.

Participa Sevilla, en paralelo, entiende que de cara a la tramitación de los nuevos presupuestos, se debe respetar "el derecho a presentar enmiendas, como se ha anunciado". "Espadas debe abandonar prácticas de la vieja política, utilizar bufetes externos para defender intereses meramente partidistas", ha concluido Moreno.