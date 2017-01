Participa formula 40 enmiendas al presupuesto en demanda de más millones para Emvisesa, empleo o movilidad

Etiquetas

Los concejales de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, Julián Moreno y Cristina Honorato, han desgranado este martes sus enmiendas al proyecto presupuestario del Gobierno municipal del PSOE para 2017, reclamando entre otros aspectos cuatro millones de euros más para políticas de vivienda, 3,65 millones más para políticas de empleo y subir 670.000 euros las partidas destinadas a la movilidad sostenible.

En rueda de prensa, los concejales de Participa han analizado el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Sevilla y sus empresas municipales y organismos autónomos para el año 2017, que contabiliza ingresos por 963,1 millones de euros y gastos por valor de 951,4 millones de euros, presentando en paralelo las 40 enmiendas promovidas por su formación frente al documento inicial.

En resumen, las enmiendas de Participa abogan por aumentar en cuatro millones de euros las partidas destinadas a la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, para luchar contra la emergencia habitacional, destinando 2,73 de esos millones a aumentar el parque de viviendas públicas y un millón de euros para captar y movilizar viviendas vacías. Participa propone además subir 670.000 euros las partidas destinadas a la movilidad sostenible, fomentar el uso de la bicicleta y a los buses de tránsito rápido. "Los buses de tránsito rápido se deberían priorizar frente a las líneas de metro que ahora mismo no son viables", señala Participa, toda vez que el coste de las tres líneas pendientes de metro en Sevilla supera los 3.700 millones de euros.

Además, Participa pide 672.000 euros más para mejorar la accesibilidad universal en zonas degradadas e incrementar 1,1 millones las partidas destinadas a la conservación y rehabilitación de los centros educativos, así como 100.000 para acondicionar el espacio municipal que albergue una "primera escuela infantil municipal". Igualmente, se reclama 3,65 millones de euros más para políticas de empleo y subir 2,3 millones de euros las partidas destinadas a los distritos para fomentar así "unos barrios dignos".

"PERSPECTIVA DE GÉNERO"

Del mismo modo, Participa reclama "una partida para que tengamos la perspectiva de género integrada en todas las áreas (municipales), porque las cuestiones de igualdad no se pueden limitar a un área y con unas cantidades muy deficientes como este año, para apostar por una ciudad sin diferencias entre mujeres y hombres y luchar contra las violencias machistas".

En concreto, Susana Serrano ha apostado por destinar un cinco por ciento del presupuesto del área de Igualdad a la evaluación de los planes de esta área, así como disponer de 50 viviendas en el programa de emergencia habitacional para mujeres víctimas de violencias machistas.

Además, Julián Moreno ha rememorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto de 2016, al no incluir la presentación, debate y votación de las enmiendas de Participa. Con dicha sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo, Moreno expone que esta vez, los socialistas "han establecido una hoja de ruta muy diferente y que nos da la razón en nuestras demandas". No obstante, "en estos últimos días están cambiando los planes y no sabemos si responde a un pacto ya cerrado con el PP o si bien Izquierda Unida va a estar dispuesta a aliarse con Ciudadanos", ha sospechado Moreno.

Por último, Moreno ha reclamado que la comisión de Hacienda fijada para el viernes al objeto de tratar las enmiendas de la oposición al proyecto presupuestario sea "celebrada de forma pública, como cualquier pleno, para que se pueda saber que vota cada grupo político". "Hemos venido a estas instituciones a transformarlas completamente y las cuestiones de forma y de transparencia son fundamentales", ha concluido Moreno.