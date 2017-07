Pérez (PSOE) exige a Foro dejar "la caza de brujas" y no recurrir la sentencia que absuelve a Gallego y Alemany

Etiquetas

El portavoz socialista cree que el que "los socios del partido de la Gürtel" quieran dar lecciones de honradez es "el colmo de los colmos"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha conminado este viernes al Gobierno local de Foro a dejar a un lado "la caza de brujas" política contra la ex presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Dulce Gallego, a lo que ha exigido que no presente recurso contra la sentencia que absuelve a esta y a los otros acusados, entre ellos el ex gerente de la empresa municipal, Luis Alemany, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales.

Pérez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha acusado igualmente al Gobierno de Carmen Moriyón (Foro) de despilfarrar dinero público para "fabricar" pruebas e iniciar una persecución política en aras a ensuciar la reputación de Gallego y, con ello, la de todos los anteriores gestores socialistas. Un despilfarrado que ha cifrado en un mínimo de 300.000 euros, a lo que ha pedido conocer otros datos como el coste de los contratos de abogados de fuera de Asturias.

En este sentido, ha remarcado que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón es "contundente" y deja "absolutamente claro" que la actuación de Gallego, que en aquellas fechas era ademas de presidenta de la EMA concejala de Medio Ambiente, se ha ajustado "perfectamente" a lo previsto en la legislación.

Esto demuestra, a su parecer, la "honradez" con la que ejerció su labor Gallego, a lo que ha considerado que tanto Moriyón como el que era presidente de la EMA cuando se impulsó la investigación, Fernando Couto (Foro), deberían asumir la responsabilidad y pedir disculpas para restituir su buen nombre. Pérez ha insistido en que lo que hizo Foro con ella es "indecente" y ha remarcado que la honradez con la que Gallego ha trabajado no se corresponde con la "falta de honradez" del Gobierno local, según él.

Ha destacado, asimismo, que la sentencia pone de manifiesto falta de solvencia de la acusación, que carece de indicios para poder ser considerada como tal. Para él, es "muy poco democrático" este tipo de estratagemas para buscar ensuciar la reputación de personas por un interés partidario, lo que atenta contra cualquier principio de una sociedad democrática.

Pérez, en esta línea, ha recriminado a Foro esta "caza de brujas" política para tratar de dañar la reputación de los anteriores gestores de la EMA y, a través de ello, dañar la imagen de quien gobernó antes en la ciudad.

Ha recalcado, sobre esta cuestión, que fue el Gobierno local de Foro quien inició el procedimiento, en plena campaña electoral, sacando información "tendenciosa" en la que se acusa de prácticas poco democráticas. Es por ello, que cree que son los primeros que deberían disculparse.

VENTAJA POLÍTICA

Sobre este asunto, ha dicho no saber las razones de la actuación de la Fiscalía en este proceso, pero ha opinado que actúa por la denuncia de Foro. Ha acusado nuevamente a este, de usar dinero público para perseguir a quien tiene opinión diferente. "Si se dijera de Venezuela nos estaríamos tirando de los pelos en el Pleno", ha apuntado, para añadir después que Foro lo hace, a su juicio, para sacar "ventaja política".

Preguntado por Gallego, ha apuntado que cuatro años aguantando esta situación, "día tras día viéndote en el periódico con acusaciones falsas hace mella en cualquiera", ha señalado. Pérez ha indicado que es claro que se vio afectada y que anímicamente no se puede llevar las cosas de la misma manera.

Ha considerado, a este respecto, que no es fácil que la gente se recupere y se recupere con rapidez de algo así. Por este motivo, ha destacado que la restitución de su buen nombre es un paso, "pero necesita más", ha apostillado. "La pena de banquillo es más que la judicial si la hubiera", ha apuntado respecto a la duración de todo el proceso judicial.

Respecto a la opinión de la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, sobre que fue bueno que el PSOE dejara el Gobierno en la ciudad porque estaba desgastado y no tenía ideas, ha ironizado con que esta tiene una memoria "frágil y selectiva" y no se acuerda de que el PP de Gijón tuvo una candidata que se llamaba Pilar Fernández Pardo.

Pérez, asimismo, ha aprovechado para reprochar que el PP de Gijón fue quien se puso de acuerdo con Foro para que no hubiera alcalde socialista en 2011. Asimismo, ha acusado a los populares de este periodo de tiempo ser cómplices de todo esto.

Es más, ha incidido en que la denuncia contra Gallego surge de la connivencia del PP con Foro, que buscaban ensuciar "por todas las maneras" la imagen de la ex presidenta de la EMA. Cabe recordar que uno de los ex concejales del PP, Eduardo Junquera, había llegado a ser expulsado del Consejo de Administración de la EMA.

"Que los socios del partido de la Gürtel pretendan en este momento venir a dar a los demás lecciones de honradez, de claridad, de transparencia, y de no sé qué, ya es el colmo de los colmos", ha remarcado.