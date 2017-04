Periodistas y juristas piden "equilibrio" entre la libertad de información y las redes sociales

Etiquetas

Periodistas y juristas han coincidido en reclamar "un equilibrio" entre la libertad de información y las redes sociales en el marco de una jornada celebrada este martes, 25 de abril, en la Universidad Camilo José Cela (Campus Almagro) de Madrid, organizada por Wolters Kluwer y Prensa Ibérica, con el lema 'El conflicto entre el derecho a la información y otros derechos fundamentales'.

El hilo conductor de la jornada ha sido una sentencia de febrero de 2017 del Tribunal Supremo que establece que publicar en un medio de comunicación la fotografía procedente de una cuenta de Facebook (aunque se trate de un perfil público y accesible para cualquier usuario), supone una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, a no ser que exista consentimiento expreso del afectado.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que "la finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del mismo en un medio de comunicación", señala la sentencia, de la que es ponente el magistrado Rafael Sarazá.

De este modo, el Supremo estima que publicar la imagen sin consentimiento del afectado contraviene el derecho a la propia imagen, a pesar de que no aprecia que exista ni intromisión en la intimidad ni afecte al honor del demandante en la información publicada.

El demandante presentó una denuncia contra La Opinión de Zamora después de que el medio usara una fotografía suya en la edición del 8 de julio de 2013 para ilustrar un suceso en el que había sido víctima de un disparo por parte de su hermano. La sentencia condena al diario a indemnizar con 15.000 euros al demandante y contempla que el medio no puede volver a publicar la imagen en ningún soporte y a retirarla de todos los ejemplares de su archivo. La Opinión de Zamora ha recurrido en amparo al Constitucional.

Precisamente, en la inauguración de la jornada, la presidenta de Wolters Kluwer España, Rosalina Díaz, ha hecho alusión las imágenes procedentes de las redes sociales que se usan para ilustrar casos de desapariciones mientras que la consejera directora de Profesores - Rectorado UCJC, Sonsoles Escribano, ha defendido que hay que ser capaces de enfrentarse a retos "en comunicación, compromiso y desarrollo" y ha hecho un llamamiento a "humanizar la sociedad" en la que abogados, periodistas y ciudadanos deben ser conscientes de su papel.

Por su parte, la directora general del gabinete de Presidencia de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco, ha lamentado "la limitación del derecho a la información por parte de los tribunales" así como lo que ocurre cuando "las redes sociales informan de hechos falsos y nadie toma cartas", como ocurrió en la última semana de la campaña electoral en Estados Unidos, "donde había más noticias falsas que ciertas, lo que lleva a la reflexión y a proteger a los ciudadanos de recibir ciertas informaciones".

Posteriormente, se ha celebrado un debate que, con el lema 'La libertad de información y el derecho a la intimidad', ha contado con la presencia de la directora adjunta de El Español, María Peral, para quien "el problema va más allá de lo que le puede pasar a los periodistas o a los juristas: esto afecta también a los ciudadanos". Por ello, ha pedido "reglas que den seguridad a periodistas, juristas y ciudadanos".

En este punto, ha recordado que el Tribunal Supremo "antepone la libertad de información a la imagen cuando se publican imágenes de malos tratos" y ha lamentado las dificultades existentes para acceder a sentencias "públicas y firmes". "Poner puertas a la globalización no es posible", ha argumentado.

"No podemos publicar fotos, hay dificultades para conocer las sentencias, no podemos conocer los nombres y todo esto me parece muy grave porque al final se crea una jurisprudencia de ficción. Esta política de protección de datos es el paraíso de la delincuencia de alta gama", ha lamentado, para reclamar "medidas inteligentes y eficaces" al respecto.

Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González Cuéllar ha calificado de "absurdo" suprimir los nombres en las sentencias para camuflar sus identidades y, aunque ha aseverado que "no hay que anticiparse a la imputación", ha defendido que tampoco se puede "amordazar a la prensa".

Mientras, el catedrático de Derecho Mercantil José Manuel Otero-Lastres también ha cuestionado aquellas sentencias en las que no se citan nombres porque "parecen ficción". A su juicio, "se está caminando hacia el extremo de proteger demasiado los derechos de la personalidad aunque eso se puede corregir con el tiempo" ya que, en su opinión, "no hay que excederse cuando se da prevalencia al derecho de la imagen frente a la información".

"La información requiere inmediatez mientras que la opinión es más reposada. Los jueces deberían tener en cuenta estos factores pues no es lo mismo informar que opinar. Y yo no lo limitaría: hay que dar primacía a la libertad de información frente a la personalidad -ha añadido--. Al final habrá un equilibro entre libertad de información y de personalidad".

Por todo ello, el catedrático ha lamentado "la democratización de la ignorancia en las redes sociales, donde se dice 'lo leí en internet' pero no se contrasta". Esta primera parte del encuentro ha estado moderada por el director general de Prensa Ibérica, Isidoro Nicieza, para quién el problema no pasa por regular a los medios de comunicación tradicionales sino en "cómo ha transformado el ecosistema de la información el cambio de paradigma digital" ya que, como ha destacado, el porcentaje de audiencia que tienen los periódicos procedentes de redes sociales "es bastante elevado".

¿HASTA DONDE LAS REDES SOCIALES SON INFORMACIÓN?

La segunda parte de la jornada ha tenido como lema 'La libertad de información y el derecho a la propia imagen' y ha contado con la participación del Abogado del Estado en excedencia Edmundo Angulo, quién lleva el recurso de amparo de La Opinión de Zamora ante el Constitucional y que se ha preguntado hasta dónde las redes sociales son o no medios de información pues, como ha recordado, los profesionales del medio han de verificar las informaciones que difunden, mientras que en las redes sociales no es lo habitual.

Por su parte, el abogado Pablo Fernández Burgueño ha señalado que "Internet no es un medio y cuando se ponen fotos en la red, uno ya se expone". "El hecho de ponerse delante de la cámara, ya implica que hay una autorización", ha indicado, al tiempo que ha recordado que "cuando se aceptan las condiciones de uso de una red social, habitualmente no se leen".

Por último, el periodista y director adjunto de El País, Juan Cruz, ha indicado que "se usan las redes porque uno busca notoriedad" y ha puesto en valor la responsabilidad del profesional, que es quien decide la relevancia periodística que tienen las imágenes que se publican.