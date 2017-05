Piden recusar a la jueza que investiga la presunta adjudicación irregular de VPO en Ceuta por su relación con un policía

Etiquetas

La defensa del ex diputado autonómico del PP, ex viceconsejero del Gobierno de Ceuta y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), Antonio López, que permanece en prisión provisional desde hace dos meses y medio, ha solicitado la recusación de la jueza instructora de la causa que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en la ciudad autónoma por su "relación de amistad íntima o sentimental" con uno de los policías que han participado en las diligencias.