Pilar Abel dispuesta a llegar hasta Estrasburgo mientras la Fiscalía solicita condena

El pasado 6 de septiembre y después de la exhumación del cadáver de Salvador Dalí, una prueba de AND concluía que Pilar Abel no es hija del artista catalán, a pesar de lo que afirmaba rotundamente la vidente. La obtención de la prueba no fue tarea fácil ya que una losa de una tonelada y media de peso tapaba el cuerpo embalsamado del artista. Hoy ha tenido lugar el juicio previsto por la demanda de paternidad, aunque tras conocerse el resultado no tenga prácticamente validez.

La Fiscalía ha solicitado en la vista oral de la demanda presentada por Abel que se condene en costas a la demandante por actuar de manera "caprichosa e infundada", poniendo en duda al Instituto de Toxicología que concluía que el pintor no era su padre.

En la vista celebrada en los Juzgados de Primera Instancia número 11 de Madrid después de que una prueba genética demostrase que Pilar Abel no es hija de Dalí, la Fiscalía solicita que esta sea condenada en costas, aunque estas no incluirían los gastos de la exhumación, que la Fundación Gala-Dalí solicitará que sí sean recogidas en la condena. Sin embargo, Pilar ha sido declarada insolvente.

Pero Pilar Abel no se rinde y aunque tiene programada una rueda de prensa para esta tarde en Madrid, ha atendido a los medios a su salida del juzgado asegurando: "Mi abogado, que va a apelar a la cadena de custodia y ya está".

En cuanto al resultado de las pruebas de AND sentencia: "Yo no me creo nada, no me creo nada, porque después de lo que he visto hoy, lo único que os digo y os voy a repetir es que el abogado me acaba de decir que va a apelar a la cadena de custodia".

"Voy a seguir luchando y os lo digo muy claro: se acabó. Si no es aquí, será en Estrasburgo y si no, será en otro sitio. Primero apelar a que me den la cadena de custodia, que es lo que tienen que hacer, cuando salga la sentencia, mi abogado. Pero es que lo he visto más surrealista que Dalí" confiesa Abel dispuesta a seguir luchando por ser reconocida como hija del artista.