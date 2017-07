Pilar del Olmo niega un conflicto con la empresa Vidriera Leonesa

Etiquetas

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado este martes en León que "nunca ha habido ningún conflicto" con la empresa Vidriera Leonesa, sino que "se les ha intentado ayudar hasta el máximo que la ley lo permite", pero "si en una subvención cofinanciada con Fondos Europeos la ley exige unos requisitos que la empresa no cumplía, nadie se puede saltar la ley".

Pilar del Olmo ha insistido en que no hay ningún conflicto con la vidriera porque "desde la Junta de Castilla y León se les han ofrecido todo tipo de ayudas o préstamos reintegrables que se le pueden conceder dentro de la ley".

La consejera ha asegurado que quiere tener "una buena relación con la Vidriera", que "jamás ha dicho que haya una mala relación con la Junta", por lo que ha abogado por "seguir manteniendo una relación fluida", en la que el gobierno autonómico "le va a ofrecer todo lo que legalmente se pueda".

En el caso de materializarse el cambio de domicilio social de León a Extremadura, del Olmo ha recordado que "el empleo se seguirá manteniendo en Castilla y León, así como la actividad".

Respecto a la petición de los grupos parlamentarios, Pilar del Olmo comparecerá en las Cortes cuando la mesa lo califique para "dar todas las explicaciones que sean precisas, porque la Junta puede ofrecer todo tipo de ayudas que se pueda".

Finalmente, la consejera se ha referido a la Vidriera Leonesa como "una empresa que pertenece a un grupo empresarial sólido y ponente a la que nunca se le ha cerrado ninguna puerta", sino que "se ha dialogado muchas veces", pero "al final no ha podido ser, pero no porque la Junta no haya querido, sino porque se ha aplicado un reglamento comunitario, unos fondos Feder y unas leyes".