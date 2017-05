El Pleno aprueba que se recurran las sentencias sobre las oposiciones de bomberos

Etiquetas

El Pleno de Málaga ha aprobado por unanimidad una moción en la que se pide recurrir las sentencias de los juzgados contenciosos administrativos de Málaga en relación con las oposiciones de los bomberos para cubrir 37 plazas, en defensa del interés general hasta que se produzca un fallo judicial firme.

De igual modo, de la moción conjunta y urgente de Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha salido adelante, con 15 votos a favor y 12 abstenciones, que el Ayuntamiento muestre todo su apoyo a las "legítimas reclamaciones de continuidad en su actividad laboral y en defensa de sus intereses como empleados públicos" y la solidaridad con los 37 trabajadores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha señalado que las sentencias son "contradictorias" por lo que "hay que recurrir", además, ha advertido de que hay una "situación de vulnerabilidad" que "no debiera ser nunca utilizada con otros fines", en relación con el conflicto que mantiene los bomberos, que están en huelga indefinida. A juicio de Torralbo, si se emplearan con esos fines sería "ruin".

"Esperamos que no haya murmullos, comentarios o insinuaciones para impedir recurrir sentencias" sino que "se recurra y cuando sea firme acatarla", ha sostenido.

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha dicho que "por sentido común" la moción no sería necesario traerla al pleno, porque tendría que recurrirse, ya que no son firmes y encima son contradictorias y que "no satisfacen a ninguna de las partes".

"Es una obligación --recurrirla-- para salvaguardar el servicio público y para salvaguardar a 37 bomberos que vienen desempeñando su labor", ha considerado.

También, al igual que Torralbo, ha aludido a que "nos llegan algunas noticias de que se podría estar utilizando el recurrir o no en función de su movilización, para generar preocupación en la plantilla y doblegarlos en sus reivindicaciones", aunque ha dicho que "no me lo puedo creer que eso cierto, porque sería utilización torticera en algo que es obligación legal del Ayuntamiento".

Por ello, ha dicho que "creo que no será cierto, porque sería un caso de extorsión en relación con un derecho fundamental, como es el de huelga" y de ser cierto, "sería un comportamiento puramente mafioso".

El edil no adscrito ha mostrado el apoyo a los 37 bomberos y también a los que están en huelga, pero ha dejado claro que es "una iniciativa que no tiene que ver con el conflicto que vive el Real Cuerpo de Bomberos", por lo que ha pedido "sentido común" y que se recurran las sentencias, que "son contradictorias".

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde, ha lamentado que "el enfoque de la moción va por donde va" y ha dejado claro que "no se habla del conflicto, ni de las famosas 3R". "Ha sido este ambiente de conflicto por el que se trata de llevar al pleno una decisión política que no compete al pleno hacer", dejando claro que siempre velan por el interés general del Ayuntamiento.

"Entiendo que no se trae esto aquí para presionar a los servicios jurídicos municipales", ha sostenido, dejando claro que no compete al pleno las acciones jurídicas, que tiene que ser analizadas por los equipos jurídicos.

Así, ha propuesto enmiendas en relación con quitar la palabra Pleno del primer punto, ya que no compete al mismo iniciar los recursos, que ha sido aceptada, pero otra de ellas sobre el segundo punto no ha sido aceptada.

Al respecto, Zorrilla, ha señalado que "nosotros no pretendemos presionar a la asesoría jurídica, porque tenemos plena confianza en el buen hacer de que van a defender y recurrirlo". Además, le ha recordado a Conde que en el pleno se debaten muchas cosas que no son competencia.

Por su parte, el concejal socialista Rafael Gálvez ha mostrado el apoyo a las reivindicaciones y el reconocimiento a la labor que hacen diariamente los bomberos.

De igual modo, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha defendido el diálogo y el entendimiento entre los bomberos y el equipo de gobierno, asegurando que la relación es "cada vez más tensa".

Además, ha dejado claro que "esto no tiene nada que ver con el conflicto" que mantienen, pero "puede interferir y afectar indirectamente", por lo que "entendemos que el Ayuntamiento ha recurrido todas las sentencias anteriores y no entendemos por qué no recurrir en este caso". "37 familias no pueden convertirse en daño colateral de un conflicto", ha señalado.

BOMBEROS

Por su parte, los bomberos han protagonizado este jueves una nueva protesta y han partido desde el Parque Central de Martiricos hasta el Ayuntamiento, donde se han concentrado.

Además, según han señalado los bomberos, se han recogido los dorsales firmados para que quede constancia del personal exacto de descanso que ha participado, para dejar claro al equipo de gobierno que "no somos un puñado" de bomberos.