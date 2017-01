Podemos y Ahora Madrid se suman a la protesta sindical para exigir Justicia en Telemadrid

Etiquetas

Diversos cargos de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, y Ahora Madrid se han sumado este domingo a la manifestación organizada por los sindicatos UGT, CGT y CCOO para exigir justicia para los extrabajadores de Telemadrid afectados por el ERE, que dejó en 2013 a un total de 861 trabajadores de Telemadrid.

Entre los asistentes al acto se encontraban también el secretario general de Podemos-Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, la portavoz del grupo Podemos en la Comunidad, Lorena Ruiz-Huerta y representantes de Ahora Madrid como Carlos Sánchez Mato, además de los secretarios generales de UGT Madrid y CCOO Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún.

La protesta, orquestada tras la elección del nuevo director general de la cadena, Jose Pablo López Sánchez, ha reclamado los derechos de los trabajadores después de que el Supremo declarase el ERE como "improcedente" en su sentencia de marzo de 2014.

Bajo el lema 'Solución Ya', la marcha ha querido exigir "una solución justa para los compañeros" y defender "una Radio Televisión Madrid Pública, veraz, plural, independiente y al servicio de los ciudadanos de la Comunidad", ha informado CCOO en un comunicado.

"Algunos de los trabajadores despedidos se han jubilado, otros han buscado otros trabajos y otros han fallecido, pero hay que resarcir a esas familias", ha expresado López Reillo en declaraciones a Europa Press.

"El ERE", ha aclarado, "fue sentenciado como no ajustado a derecho por el Tribunal Supremo; los despidos eran, por tanto, no solo injustos, sino ilegales. Fue una sentencia muy importante, pero desgraciadamente no se ha hecho justicia".

A su vez, las críticas también han trascendido a la "politización" de la cadena por parte del gobierno regional, al que Jaime Cedrún ha acusado de "echar a la calle a 861 profesionales que llevaban muchos años denunciando la manipulación informativa en Telemadrid".

"Nos encontramos con una televisión que ni es veraz ni cumple el artículo 20 de la Constitución que dice que tiene que dar entrada a todas las organizaciones políticas, sociales y económicas representativas. Sigue siendo una televisión de parte", ha expresado Cedrún a Europa Press.

También ha opinado el secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, quien ha afirmado que "el despido y la deriva de Telemadrid tienen que ver con una ideologización y con una apuesta de Telemadrid a favor del Partido Popular". En la protesta, Espinar ha subrayado que demandan "derechos laborales y una televisión a favor de los madrileños y no del PP".

"TELEMADRID ESTÁ LLENÁNDOSE DE POLVO"

Tras el reciente alquiler de los estudios en las Torres Kio por parte de la cadena autonómica, los manifestantes han aprovechado para denunciar una situación que, en palabras de Jaime Cedrún, son una prueba más del "despilfarro en la gestión de los fondos públicos".

Tanto es así que, en palabras de Ramón Espinar, "cuando Telemadrid empezó a subcontratar servicios que antes prestaba el personal de la casa no sólo se precarizó el empleo, sino que la propia cadena empeoró claramente sus productos. Ahora mismo estamos pagando un estudio que es mucho más caro que el da la Ciudad de la Imagen".

"Hay que volver a utilizar los medios públicos de Telemadrid, que están llenándose de polvo. No entendemos cómo su edificio, que es público, está lleno de carteles de empresas privadas", ha afirmado López Reillo.

A su valoración se ha sumado Cedrún, que ha declarado que "los estudios se están llenando de telas de araña", lo cual "no contribuye a recuperar el antiguo prestigio de la cadena".

APOYO A LA 52ª MAREA BLANCA

La manifestación a favor de los trabajadores de Telemadrid ha coincidido con otra protesta ubicada también en Madrid, la 52ª Marea Blanca, organizada por el MEDSAP en el Hospital Gregorio Marañón. Tanto los sindicalistas como los políticos han mostrado su apoyo al movimiento.

"Si no estuviésemos aquí estaríamos en la Marea. No puede ser que sigan faltando los trabajadores en la Sanidad que en su día se cargó Esperanza Aguirre, lo que debe hacer Cristina Cifuentes es sacar ofertas de empleo público y dejar de privatizar tantos hospitales", ha declarado López Reillo.

También ha opinado Jaime Cedrún, que ha afirmado que "es necesario mantener la presión a favor de la Sanidad Pública a pesar de que a veces coincidan varias manifestaciones a la vez". Ha establecido, no obstante, que lucharán "en todos los frentes".

A su vez, Ramón Espinar ha respaldado el movimiento y ha manifestado "todo el apoyo a la defensa de la Sanidad Pública no sólo aquí, sino también por ejemplo a la Marea Blanca que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía". "Pero tristemente uno no se puede desdoblar y estar en dos sitios a la vez", ha concluido.