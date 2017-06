Podemos Andalucía dice que si Montoro no ha dimitido ya es "por vergüenza" y "falta de respeto a los andaluces"

Etiquetas

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha asegurado que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha dimitido ya, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el año 2012, es "por vergüenza" y "por falta de respeto a los andaluces".

"Con la sentencia del Tribunal Constitucional hemos visto que Montoro y el PP gobiernan para los ricos", ha asegurado el secretario de Podemos Andalucía este lunes durante una rueda de prensa en la que ha insistido en que esto es síntoma del que el PP "gobierna para la minoría" y "para sí mismos".

Ante esto, Ganfornina ha arremetido con el Gobierno central que, según ha asegurado, "primero dice que hay que cumplir las reglas amenazando" y luego "coge e incumple la Constitución". "Montoro, ese maníaco de la ley de estabilidad presupuestaria, ese verdugo de la regla de gasto amenaza a las comunidades y a los ayuntamientos con sanciones", ha criticado.

Por eso, ha pedido al ministro que dimita y que no argumente "que no ha hecho nada insconstitucional" porque se ha demostrado que la amnistía que puso en marcha va contra la Constitución y "lo han dicho los jueces". "Si usted no ha dimitido ya es por vergüenza y falta de respeto", ha insistido.

Por último, ha defendido que "por ética y por dignidad" ante "los que gobiernan para los ricos", Podemos presentará una moción de censura al gobierno del PP, que se debatirá el próximo martes en el Congreso, y que contará con "todo el apoyo" de los compañeros del partido morado en Andalucía. "Entendemos que tenemos que ser firmes en nuestra persecución y en nuestra tarea de levantar una alternativa", ha concluido.